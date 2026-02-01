شوبير: مروان عثمان جديد على الأجواء الإفريقية ويحتاج وقتًا للتأقلم

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستويات التي يقدمها مروان عثمان مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب ما زال جديدًا على الأجواء الإفريقية، وهو ما يفسر حالة الارتباك التي ظهرت عليه خلال أولى سفراته القارية مع الفريق.

وأوضح شوبير أن مروان لم يسبق له خوض تجارب إفريقية مع سيراميكا، مما يجعل الاحتكاك في البطولات القارية تحديًا كبيرًا بالنسبة له، وقال: «الولد لسه جديد ومخضوض.. والدنيا بالنسبة له صعبة جدًا».

وأضاف شوبير أن اللاعب يجتهد في كل مباراة ويظهر رغبة قوية في التطور، مشيرًا إلى إعجابه بقرار المدير الفني توروب بمنحه الثقة والدفع به أساسيًا، خاصة أن فترة إعارته قصيرة وتمتد لأربعة أشهر فقط، ما يدفع الجهاز الفني للاستفادة القصوى منه خلال هذه الفترة.

وأشار شوبير إلى أن نفس الوضع ينطبق على اللاعب كامويش، الذي انضم إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنفس المدة، موضحًا إمكانية مشاركة الثنائي معًا دون أي تعارض، ومؤكدًا أن جماهير الأهلي متفائلة بمستوى مروان عثمان وقدرته على التطور خلال الفترة المقبلة.