عمر كمال يكشف كواليس مؤثرة: لعبت مصابا ورفضت العملية عشان الأهلي

كشف عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، عن أكثر المواقف التي أثرت فيه نفسيًا خلال فترته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن اتهامه بكثرة الإصابات كان الأصعب عليه.



وأوضح عمر كمال، خلال حواره ببرنامج «ملعب أون»، أن وصفه بلاعب كثير الإصابات كان أكثر ما آلمه منذ انضمامه للأهلي، مشيرًا إلى أنه تعرض لثلاث إصابات فقط منذ انتقاله إلى الفريق، رغم ما تردد عكس ذلك.



وأضاف أنه تعرض لإصابة قوية في يده كانت تستدعي التدخل الجراحي والراحة السلبية لمدة 10 أيام، إلا أنه رفض إجراء العملية، بسبب حاجة الفريق لجهوده قبل معسكر شبيبة القبائل، خاصة في ظل إصابة محمد هاني ومعاناة خالد عبد الفتاح من شد في العضلة الخلفية.



وأشار إلى أنه اكتفى بخياطة يده في قسم الطوارئ دون تخدير كلي، وشارك في التدريبات في اليوم التالي، موضحًا أن المدير الفني مارسيل كولر اندهش من موقفه، قبل أن يؤكد طبيب الفريق جاهزيته.



وتابع عمر كمال أن الإصابة الثانية كانت في الركبة خلال مباراة المصري، وكان من المفترض أن يغيب لمدة 20 يومًا، لكنه عاد بعد 12 يومًا فقط بسبب احتياج الفريق له.



واختتم حديثه بالإشارة إلى إصابته الثالثة، مؤكدًا أنها لم تكن في العضلة الأمامية، موضحًا أنه استغل فترة الراحة في التدرب داخل صالة الجيم، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق سريعًا.