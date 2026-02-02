قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور يستعيرها من الأهلي: «الزمالك بمن حضر»
الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%
توافد سيارات الإسعاف على مستشفى الهلال الأحمر لنقل المصابين والمرضى من غزة
عناصر داعش تقتحم مطار نيامي في النيجر وتحرق الطائرات.. فيديو
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر كمال يكشف كواليس مؤثرة: لعبت مصابا ورفضت العملية عشان الأهلي

عمر كمال
عمر كمال
منار نور

كشف عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، عن أكثر المواقف التي أثرت فيه نفسيًا خلال فترته داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن اتهامه بكثرة الإصابات كان الأصعب عليه.


وأوضح عمر كمال، خلال حواره ببرنامج «ملعب أون»، أن وصفه بلاعب كثير الإصابات كان أكثر ما آلمه منذ انضمامه للأهلي، مشيرًا إلى أنه تعرض لثلاث إصابات فقط منذ انتقاله إلى الفريق، رغم ما تردد عكس ذلك.


وأضاف أنه تعرض لإصابة قوية في يده كانت تستدعي التدخل الجراحي والراحة السلبية لمدة 10 أيام، إلا أنه رفض إجراء العملية، بسبب حاجة الفريق لجهوده قبل معسكر شبيبة القبائل، خاصة في ظل إصابة محمد هاني ومعاناة خالد عبد الفتاح من شد في العضلة الخلفية.


وأشار إلى أنه اكتفى بخياطة يده في قسم الطوارئ دون تخدير كلي، وشارك في التدريبات في اليوم التالي، موضحًا أن المدير الفني مارسيل كولر اندهش من موقفه، قبل أن يؤكد طبيب الفريق جاهزيته.


وتابع عمر كمال أن الإصابة الثانية كانت في الركبة خلال مباراة المصري، وكان من المفترض أن يغيب لمدة 20 يومًا، لكنه عاد بعد 12 يومًا فقط بسبب احتياج الفريق له.


واختتم حديثه بالإشارة إلى إصابته الثالثة، مؤكدًا أنها لم تكن في العضلة الأمامية، موضحًا أنه استغل فترة الراحة في التدرب داخل صالة الجيم، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق سريعًا.

عمرو كمال الاهلي إصابة عمرو كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

ترشيحاتنا

تامر حسني و البلوجر هاجر الشافعي

برفقة شقيقيه.. تامر حسني يقدم هاجر الشافعي لخطيبها

نرمين الفقي

أنوثة راقية.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة

ألبومات نجوم الزمن الجميل و نوستالجيا زمان في معرض القاهره الدولي للكتاب 2026

ألبومات نجوم الزمن الجميل ونوستالجيا زمان في معرض الكتاب 2026.. فيديو

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد