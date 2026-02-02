عمر كمال عبد الواحد: إمام عاشور قطعة ألماظ ويستحق أعلى راتب في مصر

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أنه تلقى عرضًا رسميًا من بيراميدز للانتقال النهائي مقابل 30 مليون جنيه، إلى جانب عدة عروض أخرى للرحيل، إلا أن الجهاز الفني للأهلي كان له رأي مختلف في البداية.

حديث خاص مع الجهاز الفني

أكد عمر كمال أن مستر توروب تحدث معه وأبلغه بأن الأهلي لا يزال بحاجة إلى خدماته في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه لاعب محترف ويحظى بتقدير شخصي من المدرب، حتى وإن لم يحصل على فرص مشاركة كافية في المباريات.

قرار الرحيل وحلم المنتخب

بعد أسبوع واحد، تلقى اتصالًا من علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، ليبدأ التفكير الجدي في الرحيل. وأشار عمر كمال إلى أن حلمه الأكبر هو العودة لتمثيل منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، وهو ما دفعه للتواصل مع وليد صلاح الدين وإبلاغه برغبته في الانتقال من أجل الحصول على فرصة لعب أكبر.

أزمة المنتخب واحتواء حسام حسن

تطرق عمر كمال إلى أزمته السابقة مع حسام حسن، مؤكدًا أنها انتهت بعد جلسة مباشرة جمعتهما، حيث تم احتواؤه وضمّه مجددًا لمعسكر المنتخب الوطني، ليطوي صفحة الخلاف تمامًا.

إمام عاشور.. “قطعة ألماظ”

خص عمر كمال زميله إمام عاشور بإشادة كبيرة، واصفًا إياه بـ“قطعة ألماظ” يجب الحفاظ عليها واستثمارها بالشكل الأمثل. وأكد أنه على تواصل دائم معه، واطمأن عليه بعد أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى أن إمام كان يعاني من تعب صحي ودخل المستشفى، لكنه يتوقع أن يتم احتواء الأزمة سريعًا.



أعلى راتب في مصر

شدد عمر كمال على أن إمام عاشور يستحق أعلى عقد في الكرة المصرية، مؤكدًا أنه لو كان مسؤولًا لمنحه راتبًا يتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، معتبرًا أن الأرقام الحالية لعقود اللاعبين أصبحت طبيعية قياسًا بما يقدمونه.

محطات فنية ومواقف مؤثرة

تحدث عمر كمال عن المدربين الذين عمل معهم، مشيرًا إلى أن ريبيرو مدرب مميز لكنه حاول تطبيق أسلوب لا يناسب الدوري المصري، على عكس توروب الذي يفضل التجربة اليومية في التدريبات. كما اعتبر مباراة باتشوكا من أفضل محطاته مع الأهلي، رغم إهدار ركلة جزاء.

اختتم عمر كمال تصريحاته بالإشادة بعدة لاعبين، مؤكدًا أن شيكابالا يتمتع بموهبة فريدة، وأليو ديانج أفضل محترف لعب بجواره، فيما يبقى إمام عاشور الأفضل في مصر، وكهربا أكثر لاعب حزنه رحيله عن الأهلي



