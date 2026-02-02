قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
رياضة

عمر كمال عبد الواحد: إمام عاشور قطعة ألماظ ويستحق أعلى راتب في مصر

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق، تفاصيل رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 وأوضح أنه تلقى عرضًا رسميًا من بيراميدز للانتقال النهائي مقابل 30 مليون جنيه، إلى جانب عدة عروض أخرى للرحيل، إلا أن الجهاز الفني للأهلي كان له رأي مختلف في البداية.

حديث خاص مع الجهاز الفني

أكد عمر كمال أن مستر توروب تحدث معه وأبلغه بأن الأهلي لا يزال بحاجة إلى خدماته في المرحلة المقبلة، مشددًا على أنه لاعب محترف ويحظى بتقدير شخصي من المدرب، حتى وإن لم يحصل على فرص مشاركة كافية في المباريات.

قرار الرحيل وحلم المنتخب

بعد أسبوع واحد، تلقى اتصالًا من علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، ليبدأ التفكير الجدي في الرحيل. وأشار عمر كمال إلى أن حلمه الأكبر هو العودة لتمثيل منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم، وهو ما دفعه للتواصل مع وليد صلاح الدين وإبلاغه برغبته في الانتقال من أجل الحصول على فرصة لعب أكبر.

أزمة المنتخب واحتواء حسام حسن

تطرق عمر كمال إلى أزمته السابقة مع حسام حسن، مؤكدًا أنها انتهت بعد جلسة مباشرة جمعتهما، حيث تم احتواؤه وضمّه مجددًا لمعسكر المنتخب الوطني، ليطوي صفحة الخلاف تمامًا.

إمام عاشور.. “قطعة ألماظ”

خص عمر كمال زميله إمام عاشور بإشادة كبيرة، واصفًا إياه بـ“قطعة ألماظ” يجب الحفاظ عليها واستثمارها بالشكل الأمثل. وأكد أنه على تواصل دائم معه، واطمأن عليه بعد أزمته الأخيرة، مشيرًا إلى أن إمام كان يعاني من تعب صحي ودخل المستشفى، لكنه يتوقع أن يتم احتواء الأزمة سريعًا.
 

أعلى راتب في مصر

شدد عمر كمال على أن إمام عاشور يستحق أعلى عقد في الكرة المصرية، مؤكدًا أنه لو كان مسؤولًا لمنحه راتبًا يتراوح بين 150 و200 مليون جنيه، معتبرًا أن الأرقام الحالية لعقود اللاعبين أصبحت طبيعية قياسًا بما يقدمونه.

محطات فنية ومواقف مؤثرة

تحدث عمر كمال عن المدربين الذين عمل معهم، مشيرًا إلى أن ريبيرو مدرب مميز لكنه حاول تطبيق أسلوب لا يناسب الدوري المصري، على عكس توروب الذي يفضل التجربة اليومية في التدريبات. كما اعتبر مباراة باتشوكا من أفضل محطاته مع الأهلي، رغم إهدار ركلة جزاء.

اختتم عمر كمال تصريحاته بالإشادة بعدة لاعبين، مؤكدًا أن شيكابالا يتمتع بموهبة فريدة، وأليو ديانج أفضل محترف لعب بجواره، فيما يبقى إمام عاشور الأفضل في مصر، وكهربا أكثر لاعب حزنه رحيله عن الأهلي


 

إمام عاشور الأهلي عمر كمال أخبار الرياضة

