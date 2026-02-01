شوبير: الأهلي يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر

قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر، لعدم وجود لاعب أساسي ثابت في هذا المركز، مؤكدًا تمسكه برأيه بشأن وجود تباين في طريقة اختيار اللاعبين داخل النادي، دون اعتبار ذلك خطأ مباشر، وإنما اختلاف في وجهات النظر.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن المدير الفني توروب حين طُرح عليه اسم بلعمري في البداية تعامل مع الأمر على أنه الخيار المتاح، قبل أن يطالب بالبحث عن بدائل أخرى، ليتحول الملف إلى نقاش مستمر داخل النادي.

وأضاف أن القرار النهائي جاء من إدارة الأهلي، وتحديدًا الكابتن سيد عبد الحفيظ، بضم بلعمري إلى صفوف الفريق، بغض النظر عن رأي المدير الفني، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه من منظور يخدم مستقبل النادي وخططه طويلة المدى.