30 مليون من بيراميدز ورسالة توروب.. أسرار خروج عمر كمال من القلعة الحمراء

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى سيراميكا كليوباترا، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا أن القرار جاء رغم تمسك المدير الفني ييس توروب ببقائه.



وأوضح عمر كمال، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، أن رحيله لم يكن سهلًا، لكنه جاء بدافع البحث عن المشاركة الأساسية، قائلًا إنه تلقى عدة عروض وفضّل الاستمرار في الأهلي بناءً على وعود من وليد صلاح الدين وتوروب بالحصول على فرصة حقيقية.



وأضاف أن هدفه الأساسي هو العودة لصفوف منتخب مصر والمشاركة في كأس العالم 2026، وهو ما يتطلب التواجد المستمر داخل الملعب، مشيرًا إلى أن ذلك كان صعب التحقيق في الأهلي.

وكشف عن تفاصيل جلسته مع توروب، مؤكدًا أن المدرب أبلغه بتقديره واحترامه له على المستوى الشخصي، ونصحه بالاستمرار وعدم التفكير في الرحيل.

وأشار اللاعب إلى أن علاقته القوية بعلي ماهر مدرب سيراميكا لعبت دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار، خاصة مع رغبة الأهلي في ضم مروان عثمان ضمن صفقة تبادلية.



كما كشف عمر كمال عن تلقي الأهلي عرضًا من بيراميدز بقيمة 30 مليون جنيه لشرائه نهائيًا، إلا أن إدارة النادي رفضت العرض في ذلك الوقت.