معركة القمة في الدوري السعودي.. الهلال والأهلي وجهاً لوجه.. الصدارة على المحك.. والنصر ينتظر الهدية

تتجه أنظار متابعي الدوري السعودي للمحترفين مساء الاثنين إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع الهلال بضيفه الأهلي في قمة مرتقبة تحمل عنوان الصدارة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة في وقت يراقب فيه النصر المشهد عن قرب مترقبا أي تعثر من ثنائي القمة من أجل الانقضاض على الصدارة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 46 نقطة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر والأهلي صاحبي الـ43 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لصالح النصر ما يزيد من سخونة الصراع قبل انطلاق الجولة.

الهلال تحت الضغط بعد تعثرين متتاليين

يخوض الهلال القمة وسط ضغوط كبيرة بعد تعادله في آخر جولتين أمام الرياض والقادسية ما قلص الفارق الذي كان يصل إلى 7 نقاط في وقت سابق.

ويمثل لقاء الأهلي اختبارا حقيقيًا لقدرة الفريق على الحفاظ على صدارته وتأكيد جديته في المنافسة على استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي.

ويعاني الفريق بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي من تراجع الفاعلية الهجومية رغم امتلاكه أسماء بارزة مثل داروين نونيز وماركوس ليوناردو في ظل إهدار العديد من الفرص السهلة وهو ما أثار قلق جماهير الأزرق العاصمي .

تفوق هجومي أهلاوي وطموح الاقتراب من القمة

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات متتالية قادته للتقدم في جدول الترتيب مستندا إلى قوة هجومية لافتة خلال الجولات الأخيرة.

ويبرز الإنجليزي إيفان توني كأحد أهم أسلحة الفريق بعدما تصدر سباق الهدافين وقدم مستويات مميزة جعلته مصدر الخطورة الأول في تشكيل الأهلي.

ويمتلك الهلال أفضلية نسبية في وسط الملعب بوجود الثنائي روبين نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بينما يتفوق الأهلي هجوميا مع تقارب في المستوى الدفاعي بين الفريقين وإن كان الأهلي الأقل استقبالًا للأهداف حتى الآن.

النصر يترقب ويأمل في القفز للصدارة

وفي العاصمة الرياض يحل النصر ضيفا على فريق الرياض في مواجهة يسعى من خلالها العالمي لحصد النقاط الثلاث وانتظار هدية من قمة الهلال والأهلي قد تعيده إلى صدارة الترتيب.

ويدخل النصر المباراة منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على الخلود في لقاء شهد تألق جواو فيليكس بصناعة هدفين وسط تطلع جماهيره لاستعادة اللاعب لهز الشباك من جديد قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد في الجولة المقبلة.

أما فريق الرياض فيدرك صعوبة المهمة خاصة مع تواجده في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة ما يجعله بحاجة ماسة لأي نقطة لتفادي الدخول في دوامة صراع الهبوط.

صراع القاع في نجران

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها يستضيف الأخدود نظيره نيوم في مدينة نجران في لقاء تتباين فيه الطموحات.

الأخدود يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحسين وضعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط بينما يطمح نيوم لمواصلة تقدمه بعد فوزه الأخير على ضمك ورفع رصيده البالغ 24 نقطة في المركز التاسع.