ثنائي البرتغال يرعب دوري روشن.. فيليكس يصنع ورونالدو يواصل كتابة التاريخ مع النصر

أكد الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس حضورهما الطاغي في دوري روشن السعودي بعدما لعبا الدور الأبرز في فوز النصر على الخلود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من موسم 2025-2026.

المباراة لم تكن مجرد ثلاث نقاط جديدة في سباق المنافسة بل تحولت إلى عرض برتغالي خالص خطف فيه فيليكس الأضواء بصناعته هدفين بينما واصل رونالدو تحطيم الأرقام واقترابه من إنجاز تاريخي جديد بقميص " العالمي " .

صانع الفارق الجديد في النصر

قدم جواو فيليكس واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بعدما تكفل بصناعة هدفي النصر الأول والثاني.

جاء الهدف الافتتاحي في الدقيقة 47 عندما مرر كرة متقنة إلى كريستيانو رونالدو الذي لم يتردد في إيداعها الشباك معلنا تقدم فريقه.

وبعدها بست دقائق فقط عاد فيليكس ليؤكد قيمته الفنية بعدما نفذ ركلة ركنية بإتقان شديد ارتقى لها المدافع الفرنسي محمد سيماكان وأسكنها برأسه في مرمى الخلود ليضع النصر في موقف مريح مبكرًا.

وبهذا الأداء رفع فيليكس رصيده إلى 29 إسهامة تهديفية هذا الموسم مع النصر في جميع المسابقات بواقع 19 هدفًا و10 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة وهي أرقام تعد الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن متجاوزا موسمه الشهير مع بنفيكا 2018-2019.

رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف

من جانبه واصل كريستيانو رونالدو إثبات أنه لا يزال أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في الملاعب بعدما سجل هدفه السابع عشر في دوري روشن هذا الموسم ليعود بقوة إلى سباق الهدافين.

الهدف جاء في توقيت مهم بعد غياب " الدون " عن التسجيل في الجولة الماضية ليعادل رقم المكسيكي جوليان كينونيس ويصبح على بعد هدف واحد فقط من صدارة الهدافين التي يتربع عليها الإنجليزي إيفان توني.

الأهم من ذلك أن رونالدو بات على مشارف إنجاز تاريخي جديد مع النصر حيث وصل إلى 91 هدفًا منذ انضمامه للنادي في يناير 2023 ليصبح على بعد 9 أهداف فقط من بلوغ الهدف رقم 100 بقميص “العالمي” وهو رقم يعكس استمراريته المذهلة رغم تقدمه في العمر.

أرقام تعكس السيطرة البرتغالية

على مستوى دوري روشن أصبح جواو فيليكس ثاني أكثر اللاعبين إسهامًا في الأهداف هذا الموسم برصيد 19 إسهامة خلف إيفان توني بينما يواصل رونالدو الحفاظ على موقعه بين نخبة الهدافين في صراع مشتعل حتى الجولات الأخيرة.

وعلى مستوى صناعة اللعب فيحتل فيليكس مركزًا متقدمًا بين أفضل صانعي الأهداف مؤكدًا أنه لم يعد مجرد موهبة هجومية بل لاعبًا متكاملًا يصنع الفارق في الثلث الأخير.

النصر يواصل الضغط على القمة

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن بفارق 3 نقاط فقط عن الهلال المتصدر ليبقى " فارس نجد " حاضرًا بقوة في سباق اللقب.