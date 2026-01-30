رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي

حقق فريق النصر الفوز على فريق الخلود بنتيجة 3-0، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

سجل أهداف النصر كل من كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان وكينجسلي كومان في الدقائق 47 و53 و87 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع النصر رصيده للنقطة 43 ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، وتوقف رصيد الخلود عند النقطة 15 ليحتل المركز الـ14.

تشكيل النصر

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمباراة الخلود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تشكيل النصر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – سعد الناصر

خط الوسط: كينجسلي كومان – أنجيلو – علي الحسن – ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو