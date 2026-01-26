صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع

تسدل اليوم الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين الستار على واحدة من أكثر جولاته سخونة هذا الموسم حيث تتقاطع حسابات القمة مع معارك الهروب من القاع في ثلاث مواجهات تحمل دوافع متباينة وطموحات لا تقبل القسمة على اثنين.

النصر × التعاون.. مواجهة بنكهة خاصة

على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض يحتدم الصراع بين النصر وضيفه التعاون في مواجهة تبدو مختلفة عن لقاء الدور الأول الذي شهد فوزا كاسحا للنصر بخماسية نظيفة فالتعاون اليوم أكثر تماسكا والنصر أكثر حاجة للنقاط.

ويدخل النصر المباراة بعدما استعاد جزءا من توازنه بتحقيق انتصارين متتاليين على الشباب وضمك أنهيا سلسلة من التعثرات التي أطاحت به من صدارة الترتيب.

ويحتل الفريق مركزا متقدما لكنه يبتعد بفارق سبع نقاط عن الهلال المتصدر ما يجعل أي تعثر جديد مكلفا في سباق المنافسة.

ويسعى النصر للظفر بالنقاط الثلاث من أجل استعادة وصافة الترتيب التي فقدها مؤخرا لصالح الأهلي رغم امتلاكه أفضلية فارق الأهداف.

وتزداد حظوظ النصر بعودة النجم السنغالي ساديو ماني بعد غيابه في الفترة الماضية لانشغاله بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية حيث ينتظر أن يمنح الفريق إضافة هجومية مؤثرة.

كما بات الحارس الدولي نواف العقيدي متاحا ضمن خيارات الجهاز الفني عقب انتهاء عقوبة الإيقاف ما يفتح باب المفاضلة أمام المدرب البرتغالي خورخي خيسوس بينه وبين الحارس البرازيلي بينتو الذي شارك في المباراتين الماضيتين.

في المقابل يدخل التعاون اللقاء وهو يدرك صعوبة المهمة لكنه يطمح للظهور بندية أكبر مقارنة بمباراة الدور الأول ورغم تراجع نتائجه في الجولات الأخيرة بسبب الإصابات والغيابات لا يزال الفريق يحتفظ بهويته التنافسية ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعيده إلى سكة الانتصارات.

ويمتلك التعاون 35 نقطة لكنه فقد المركز الثالث في الجولة الماضية عقب تعادله أمام الحزم ما أبعده مؤقتا عن سباق الوصافة.

ويسعى مدربه البرازيلي شاموسكا لتجنب خسارة جديدة قد تعقد وضع الفريق خاصة مع الزحف المتواصل للقادسية في جدول الترتيب.

الاتحاد × الأخدود.. بحث عن الانتصار

وفي مدينة جدة يستضيف الاتحاد نظيره الأخدود على ملعب الإنماء في مواجهة لا تقل أهمية حيث يبحث حامل اللقب عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة.

ويعيش الاتحاد فترة صعبة بعدما تراجع إلى المركز السابع برصيد 27 نقطة مبتعدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة على اللقب.

وتعرض الفريق لسلسلة نتائج سلبية في الجولات الثلاث الأخيرة بتعادله مع ضمك وخسارته أمام الاتفاق ثم سقوطه خارج أرضه أمام القادسية.

ويأمل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في إعادة التوازن مستفيدا من الفوارق الفنية التي تصب في مصلحة فريقه لكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم يقاتل من أجل البقاء.

ويدخل الأخدود اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط ويصارع للهروب من شبح الهبوط ما يدفع مدربه الروماني سوموديكا للبحث عن نتيجة إيجابية ولو بنقطة التعادل لإبقاء آمال البقاء قائمة.

الحزم × ضمك.. معركة القاع

وفي مدينة الرس يستقبل الحزم نظيره ضمك في مواجهة مباشرة ضمن صراع البقاء .. ويسعى صاحب الأرض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق فوز يمنحه دفعة مهمة نحو مناطق الأمان خاصة في ظل التقارب النقطي الكبير بين فرق وسط وقاع الترتيب.

ويحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة بينما يدخل ضمك المباراة وهو في المركز الخامس عشر بـ11 نقطة بعدما خرج بخسارة أمام النصر في الجولة الماضية رغم ظهوره بصورة جيدة.

وتعد المواجهة بمثابة فرصة ذهبية للفريقين فالفوز قد يغير الحسابات والخسارة قد تعقد المشهد في سباق الهروب من الهبوط لتبقى الجولة 18 شاهدة على صراع مفتوح حتى صافرتها الأخيرة.