دوري روشن السعودي .. التشكيل الرسمي لمباراة القادسية والنجمة

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي القادسية ، تحت قيادة براندن رودرجز، المدير الفني عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره النجمة، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وجاء التشكيل الرسمي القادسية ضد النجمة كالتالي:

كاستيلو - أبو الشامات - ناتشو - ذكري - الشهراني - فايجل - الجوير - نانديز - بونسو ياه - كينوليس - أل سالم.

وجاء التشكيل الرسمي النجمة ضد القادسية كالتالي:

براغا - نواف - ألياميق - سمير - هوساوي - الطليحي - فلوريس - تيجانيتش - جاسم - بوطوبة - فينسيوس.