دوري روشن السعودي .. الفيحاء يهزم الفتح 2-0

حقق فريق الفيحاء فوزا مستحقا على الفتح، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة الـ 18 من منافسات دوري روشن السعودي.

وافتتح الفيحاء، التهديف، في الدقيقة 79، عن طريق دهال، ثم أضاف فاشيون ساكالا الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، قفز الفيحاء إلى المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، وتجمد الفتح في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وأهدر الفريقان، العديد من الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول.

وخاض الفيحاء، مباراته ضد الفتح، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوسكار موسكيرا

خط الدفاع: ألفا سيميدو – مروان سعدان – كريس سمولينغ – خورخي فرنانديس – أحمد بامسعود

الوسط: زياد الجري – ويسلي دلغادو – زيدو يوسف – ياسين بنزيا

الهجوم: فاشن ساكالا

وجلس علي دكة البدلاء كلا من:

ريان إيناد – سعد الشرفاء – سيلفير جانفولو – أمين البخاري – محمد الرشيدي – فواز الحامد – منصور البيشي – نائف مسعود – نايف الحارثي – علي المسعود – زياد الصحفي – حسين قاسم – عبد الله الجوعي – محمد رفعت – علي الدقيل.