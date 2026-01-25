دوري روشن السعودي.. القادسية يتفوق على النجمة في الشوط الأول

تفوق القادسية على النجمة بهدف نظيف في الشوط الاول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء هدف القادسية في الدقيقة 7، عن طريق ديبي فلوريز بالخطأ في مرماه.

وجاء التشكيل الرسمي القادسية ضد النجمة كالتالي:

كاستيلو - أبو الشامات - ناتشو - ذكري - الشهراني - فايجل - الجوير - نانديز - بونسو ياه - كينوليس - أل سالم.

وجاء التشكيل الرسمي النجمة ضد القادسية كالتالي:

براغا - نواف - ألياميق - سمير - هوساوي - الطليحي - فلوريس - تيجانيتش - جاسم - بوطوبة - فينسيوس.