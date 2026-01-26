قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
رياضة

تشكيل النصر لمواجهة التعاون في دوري روشن

النصر السعودي
النصر السعودي
حمزة شعيب

أعلن نادي النصر السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة التعاون، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام التعاون جاء تشكيل العالمي على النحو التالي:
بينتو ماثيوس في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغنام، إيميليو مارتينيز، محمد سيماكان، سعد الناصر، وفي الوسط عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، كينجسلي كومان، بينما يقود الهجوم الثلاثي ساديو ماني، جواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين يدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا وتعادل وحيد وثلاث هزائم، في حين يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بعد تحقيقه 11 فوزًا وتعادلين مقابل ثلاث خسائر.

طموحات النصر يسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق انتصارين متتاليين على حساب الشباب وضمك، ويطمح لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل الحفاظ على الوصافة ومواصلة المنافسة على لقب الدوري.


ويشهد لقاء اليوم عودة النجم السنغالي ساديو ماني بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتتويجه بجائزة أفضل لاعب، بالإضافة إلى عودة الحارس نواف العقيدي عقب انتهاء فترة إيقافه.

وضع التعاون على الجانب الآخر، يخوض التعاون المباراة بمعنويات متراجعة عقب تعادله أمام الحزم، الذي أفقده المركز الثالث، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات من أجل البقاء ضمن دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة النخبة الآسيوية.


ويفتقد التعاون خدمات لاعب الوسط البرازيلي فلافيو بسبب الإصابة، مع وجود شكوك حول مشاركة محمد الكويكبي، بينما يعول الفريق على عدد من الأسماء البارزة، يتقدمهم هدافه الكولومبي روجير مارتينيز، إلى جانب جيروتو، مايلسون، أشرف المهديوي، أنجيلو فولغيني، ووليد الأحمد.

تاريخ المواجهات تقابل النصر والتعاون في دوري المحترفين في 31 مباراة سابقة، حسم النصر 20 منها لصالحه، مقابل 5 انتصارات للتعاون، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل لاعبو النصر 62 هدفًا، مقابل 32 هدفًا للتعاون.

النصر السعودي دوري روشن الدوري السعودي

