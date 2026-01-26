الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب النادي الاهلي من ضم مهاجم أجنبي جديد لصفوف فريق الكرة الأول، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي: نضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد وفي حال فشلت المفاوضات سيتم ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة

وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.