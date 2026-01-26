إصابة نجم الأهلي أثناء خضوعه لفترة معايشة في ألمانيا.. تفاصيل

أفاد تقرير صحفي، اليوم الاثنين، أن بلال عطية، لاعب الأهلي الشاب قد تعرض لإصابة أثناء خضوعه لفترة معايشة في ألمانيا مع فريق هانوفر.

ووفقا لصحيفة بيلد الألمانية فإن المصري بلال عطية لاعب الأهلي تعرض لإصابة خلال أول تدريب له مع هانوفر الألماني.

وأشارت إلى أن بلال عطية يقضي فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني.

وأوضحت أن بلال عطية واجه سوء حظ بتعرضه لإصابة في أول مران له.

وأن إصابة بلال عطية جاءت في أول تدريب له مع هانوفر وهي عبارة عن كسر في الأنف بعدما تعرض لاصطدام بالكوع مع أحد اللاعبين لتسيل الدماء من وجهه.

واختتم أن اللاعب في اليوم التالي للإصابة خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف.