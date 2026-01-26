أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مشكلة ستواجه صفقة الاهلي الجديدة يوسف بلعمري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير : مشكلة يوسف بلعمري التي سيعاني بسببها مع الأهلي هي ارتباط الجماهير بعلي معلول، وأي حد بييجي مكانه بيعاني أشد المعاناة لإقناع جماهير الأحمر''

الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة

وبدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.