70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

كشف إلاعلامي سيف زاهر عن اقتراب صفقة جديدة للنادي الاهلي وموقف ييس توروب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: الأهلي يقترب من أسامة فيصل مقابل 70 مليون جنيه.. لكن توروب يتمسك بضم مهاجم أجنبي.

الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة

وبدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.