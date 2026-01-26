لاعب المقاولون السابق: بيع ناصر ماهر قرار غريب.. وبصمة توروب لم تظهر على الأهلي

أكد أحمد حمودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، أن نادي الزمالك يمر بظروف صعبة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار بيع ناصر ماهر كان غريبًا في ظل حاجة الفريق لعناصر قادرة على صناعة الفارق.

وأضاف حمودة خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن محمد إبراهيم يُعد من المواهب الصاعدة داخل الزمالك، مطالبًا بمنحه الثقة والدعم اللازمين خلال المرحلة المقبلة.

وتطرق للحديث عن النادي المصري، مؤكدًا أن كامل أبو علي وفر كل الإمكانيات للفريق، متسائلًا في الوقت نفسه: “متى يحصد اللاعبون بطولة تليق بهذه الإمكانيات؟”.

وعن الأهلي، أوضح حمودة أن بصمة المدرب توروب لم تظهر بشكل واضح حتى الآن، مشددًا على ضرورة منح الجهاز الفني الوقت، لكن مع ظهور ملامح فنية واضحة على أداء الفريق.

كما أشاد بحارس الأهلي مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه يمتلك شخصية قوية تساعده على النجاح والاستمرار، مختتمًا تصريحاته بالإشادة بـ طاهر محمد طاهر، واصفًا إياه بأنه كان “أوروبيًا” خلال فترة ناشئي المقاولون العرب، لما يمتلكه من التزام وانضباط فني وبدني.