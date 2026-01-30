الشوط الأول .. تعادل سلبي بين النصر والخلود في الدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي النصر والخلود بالتعادل السلبي بين الفريقين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوي بين الفريقين وسط خطورة طفيفة من جانب فريق النصر على مرمى فريق الخلود.

تشكيل النصر

وأعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمباراة الخلود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

تشكيل النصر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – سعد الناصر

خط الوسط: كينجسلي كومان – أنجيلو – علي الحسن – ساديو ماني

خط الهجوم: جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 13 فوزًا وتعادل وحيد و3 هزائم، بينما يأتي فريق الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 انتصارات مقابل 12 هزيمة.

موعد المباراة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، و20:30 بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة يسعى فيها النصر لتعزيز موقعه في صدارة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الآسيوية.