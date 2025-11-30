فيضانات مدمرة في سريلانكا تحصد 200 قتيل وتدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

ضربت فيضانات كارثية العاصمة السريلانكية كولومبو، أمس الأحد 30 نوفمبر 2025، بعد إعصار قوي جلب أمطارًا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية واسعة، ما أدى إلى مقتل نحو 200 شخص وفقدان العشرات، وفق بيانات مركز إدارة الكوارث في البلاد.

وغمرت المياه مساحات شاسعة من المناطق المنخفضة، خصوصًا على امتداد نهر كيلاني، بينما كثفت فرق الإنقاذ جهودها لإزالة الأنقاض وفتح الطرق بعد اقتلاع الرياح العاتية للأشجار وانهيار بعض المباني في أكثر المناطق تضررًا.

ووفق السلطات، أدت السيول والانزلاقات الأرضية إلى تدمير آلاف المنازل والمتاجر، وأجبرت أكثر من 147 ألف شخص على الإجلاء نحو مراكز إيواء مؤقتة، في حين يحتاج نحو 968 ألفًا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت خدمات نقل الدم الوطنية انخفاض مخزوناتها بسبب صعوبات لوجستية ناجمة عن الفيضانات، داعية المواطنين إلى التبرع بشكل عاجل.

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ فور تفاقم الأزمة، طالبًا دعم المجتمع الدولي. وسارعت الهند إلى إرسال مروحيات إغاثة وإمدادات عاجلة، بينما تعهدت كل من باكستان واليابان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إضافية.

وتعد هذه الفيضانات الأسوأ في سريلانكا منذ عام 2017، بعدما خلّفت دمارًا واسعًا شمل أكثر من 25 ألف منزل وتسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان.