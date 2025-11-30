قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيضانات مدمرة في سريلانكا تحصد 200 قتيل وتدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

ضربت فيضانات كارثية العاصمة السريلانكية كولومبو، أمس الأحد 30 نوفمبر 2025، بعد إعصار قوي جلب أمطارًا غزيرة تسببت في انهيارات أرضية واسعة، ما أدى إلى مقتل نحو 200 شخص وفقدان العشرات، وفق بيانات مركز إدارة الكوارث في البلاد.

وغمرت المياه مساحات شاسعة من المناطق المنخفضة، خصوصًا على امتداد نهر كيلاني، بينما كثفت فرق الإنقاذ جهودها لإزالة الأنقاض وفتح الطرق بعد اقتلاع الرياح العاتية للأشجار وانهيار بعض المباني في أكثر المناطق تضررًا.

ووفق السلطات، أدت السيول والانزلاقات الأرضية إلى تدمير آلاف المنازل والمتاجر، وأجبرت أكثر من 147 ألف شخص على الإجلاء نحو مراكز إيواء مؤقتة، في حين يحتاج نحو 968 ألفًا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت خدمات نقل الدم الوطنية انخفاض مخزوناتها بسبب صعوبات لوجستية ناجمة عن الفيضانات، داعية المواطنين إلى التبرع بشكل عاجل.

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ فور تفاقم الأزمة، طالبًا دعم المجتمع الدولي. وسارعت الهند إلى إرسال مروحيات إغاثة وإمدادات عاجلة، بينما تعهدت كل من باكستان واليابان بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إضافية.

وتعد هذه الفيضانات الأسوأ في سريلانكا منذ عام 2017، بعدما خلّفت دمارًا واسعًا شمل أكثر من 25 ألف منزل وتسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان.

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

زفاف اروى جودة

فيفي عبده تهنئ أروى جودة بالزواج.. والأخيرة ترد: كانت نقصاكي

الملحن مدين

يهدي نجاحه للجمهور.. مدين يحصد تكريمًا كأفضل ملحن

الفنان آرمن أجوب

وزير الثقافة يكلف آرمن أجوب قيما فنيا على مشروع مصر في بينالي فينيسيا 2026

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

