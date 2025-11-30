رئيس وزراء تايلاند يعتذر لضحايا الفيضانات ويتعهد بحزمة مساعدات عاجلة

قدّم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنويراكول، اعتذارًا رسميًا لسكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في مقاطعة هات ياي بمحافظة سونجكلا، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز آليات الحماية خلال الفترة المقبلة.



ويستعد رئيس الوزراء لزيارة المنطقة المنكوبة مجددًا في وقت لاحق من اليوم /الأحد/ بصحبة وفد رفيع يضم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إكـنيتي نيثيثانبراباس، إضافة إلى مسئولين من وزارة الخزانة وهيئة التأمين وأعضاء من المجتمع المدني لإجراء تقييمات ميدانية عاجلة.



وأوضح أنوتين أن الجولة تهدف إلى إعداد حزمة متكاملة من القروض الميسّرة والمساعدات المالية للأسر المتضررة، مشددًا على أهمية المعاينة المباشرة لتقدير حجم الأضرار وتسريع الاستجابة الحكومية.



وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا في مقر الحكومة لبحث خطط الدعم العاجل، حيث أصدر توجيهات لوزارة الداخلية بالإسراع في إعداد قوائم المستفيدين من دفعة الإغاثة البالغة 9 آلاف بات تايلاندي لكل أسرة، والمتوقع صرفها خلال الأسبوع القادم.



وردًا على تقارير تشير إلى وصول قيمة المساعدات إلى 30 ألف بات، أوضح أنوتين أن الدعم سيأتي من جهات متعددة، مؤكّدًا أن وزارة الوقاية من الكوارث ستقدّم مباشرة 9 آلاف بات لكل أسرة، مع إمكانية تمويل إصلاحات المنازل بما يصل إلى 45 ألف بات وفق حجم الأضرار الفعلية.



وخلال حديثه عن أسباب تفاقم الفيضانات، أشار رئيس الوزراء إلى الطبيعة الجغرافية لـ "سونجكلا" باعتبارها منطقة حوضية، خصوصًا في هات ياي، ما يستلزم تطوير تصميمات الطرق لتحسين تصريف المياه، إلى جانب تعزيز أنظمة الإنذار والإخلاء المبكر.

