ثمركم للقداسة.. تأمل جديد للأنبا ميخائيل في الاجتماع العام بحلوان
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير التعليم في مدارس دمياط.. صور

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

 أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة مفاجئة، لعدد من مدارس محافظة دمياط، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية.

وقد رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الجولة، تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة "روضة عمر الشاذلى الابتدائية" بالزعاترة التابعة لإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم ٦٥٧ طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير خلال تفقده للفصول الدراسية على التأكد من تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجها بتكثيف البرامج العلاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة لتحسين مستواهم في القراءة والكتابة، ومتابعة مستوى المدرسة بعد أسبوعين.

كما قام الوزير بزيارة مدرسة "الدكتور عاصم عبد الحق العمرى الإعدادية المشتركة" بإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم عدد ٤٤٧ طالبا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، حيث أشاد بمستوى الطلاب والدور التربوي للمعلمين بالمدرسة ، كما أشاد بمستوى الانضباط في المدرسة.

وزير التعليم : تعلم البرمجة أحد المحاور الأساسية لبناء قدرات الطالب المصري في العصر الرقمي

ثم توجه الوزير محمد عبد اللطيف لمدرسة "إمام ناصف الثانوية بنات" بإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم عدد ١٢٦٤ طالبة، وخلال تفقد المدرسة تحاور الوزير مع عدد من الطالبات داخل فصول الصف الأول الثانوي، واستمع إلى آرائهن حول مدى استفادتهن من مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد عدد كبير بعض الطالبات إتمامهن المحتوى التعليمى على منصة "كيريو" اليابانية، كما أكدن أن دراسة هذه المادة ساهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهن، وأعربن عن تطلعهن للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من جامعة هيروشيما عقب إتمام اختبار "توفاس" وهو ما ثمنه الوزير ، مؤكدا أن تعلم البرمجة يمثل أحد المحاور الأساسية لبناء قدرات الطالب المصري في العصر الرقمي، لما يوفره من مهارات تفكير حديثة قائمة على التحليل وحل المشكلات والإبداع، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرات الطلاب على الابتكار والتجريب وتنمية التفكير المنطقي، وتأهيلهم للمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات العالمية.

وأكد الوزير أن دراسة هذه المادة تسهم في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، وإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتضمنت جولة الوزير محمد عبد اللطيف أيضا زيارة مدرسة "الجمهورية الابتدائية المشتركة" التابعة لإدارة الزرقا التعليمية والتى تضم عدد ١١١٨ طالب وطالبة، وخلال تفقده للفصول، حرص الوزير على متابعة مستوى طلاب الصف الأول الابتدائي فى القراءة والكتابة على السبورة، كما أشاد بمهارات طالبتين في إلقاء الشعر.

كما تفقد مدرسة "ناصر الثانوية" التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، والتى تضم عدد ١٠٠٤ طلاب، حيث حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، كما أجري الوزير حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذه التخصصات تمثل ركيزة أساسية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.



ثم توجه الوزير لمدرسة "الحديدى الابتدائية" بإدارة فارسكور التعليمية والتى تضم عدد ٦١٤ طالب وطالبة، وخلال تفقده المدرسة، حرص الوزير على التأكد من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وقدرتهم على القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب في المرحلة الابتدائية، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء شخصية الطالب وإعداده للمراحل التعليمية التالية.

وفي ختام جولته ، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بما لمسه من التزام وانضباط في مدارس المحافظة، مثمنا في هذا الإطار جهود الأستاذ ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم وكافة القائمين على العملية التعليمية بدمياط، مشددا على مواصلة تحقيق الانضباط وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بمنتهى الحزم تجاه أي مخالفات تعوق سير العملية التعليمية بالمدارس

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم دمياط

