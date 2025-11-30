قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
أخبار العالم

مشاورات سياسية بين وزيرى الخارجية المصرى والباكستاني فى إسلام أباد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إسحاق دار، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأحد 30 نوفمبر، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الى إسلام أباد.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية الوثيقة مع باكستان، مؤكدًا الاعتزاز بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة فى شتى المجالات. 

وأكد وزير الخارجية الحرص على تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسسية للحوار بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة، وتحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في المجال الاقتصادي والتجارى والاستثمارى، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين. 

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن، والتي أسهمت في تحسين أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني وتعزيز مناخ الاستثمار.

وشهد اللقاء بحث مقترح التوقيع على خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الاستثمار الباكستاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار. 

كما أكد وزير الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية، بما يدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. 

وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بملف مكافحة الارهاب، استعرض عبد العاطي تجربة مصر في مكافحة الإرهاب، مبرزا تبنيها لنهج شامل يجمع بين الإجراءات الأمنية والتنموية ومعالجة جذور التطرف من خلال مكافحة الفقر والبطالة، بالإضافة إلى التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة المختلفة والأزهر الشريف لتفكيك الشبكات المتطرفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية تطورات الأوضاع في قطاع غزة موكدا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، مشيرا إلى ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها لترسيخ وقف إطلاق النار، متناولا التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

