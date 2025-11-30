وزير الاتصالات يختتم ديجيتوبيا.. 25 ألف مشارك و6500 فريق ينافسون على ابتكار حلول رقمية مبتكرة

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم احتفالية ختام النسخة الأولى من مسابقة "ديجيتوبيا" "DIGITOPIA" أكبر مسابقة معلوماتية فى مصر والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اكتشاف المواهب المصرية فى مجالات الإبداع الرقمى على مستوى الجمهورية فى المراحل العمرية من 10 سنوات وحتى 35 عاما وذلك من خلال التنافس على ابتكار حلول رقمية تسهم فى معالجة التحديات المجتمعية عبر مسارات المسابقة الثلاثة: حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.

وفى كلمته؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وراء اختيار اسم "ديجيتوبيا" للمسابقة؛ مشيرًا إلى أن الاسم يتكون من مقطعين: "ديجيتال" التى تعكس رؤية مصر الرقمية فى التحول نحو مجتمع يعتمد على التكنولوجيا فى مختلف المجالات وينتج حلولًا رقمية مبتكرة لمجابهة التحديات؛ أما المقطع الثانى "توبيا" فهو كلمة لاتينية تعنى المدينة الفاضلة أو النموذجية، لتعبر "ديجيتوبيا" بذلك عن الرؤية نحو مستقبل أفضل قوامه الفكر الإبداعى والتكنولوجيا؛ مؤكدا ان المسابقة ستستمر فى اعداد أجيال من المبدعين فى كل تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم اختيار ثلاثة مسارات رئيسية للمسابقة لكونها تخصصات تعبر عن واقع التكنولوجيا ومستقبلها وما تحمله من فرص واعدة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعى يوفر القدرة على التحليل وإنتاج حلول فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والطاقة، والتعليم ويرتبط ذلك بحجم هائل من البيانات، مما يبرز أهمية الأمن السيبرانى لحماية هذه البيانات التى تعد ثروة للدول والأفراد. أما مسار الألعاب والفنون الرقمية، فيجسد قدرة التكنولوجيا على تحويل الأفكار إلى واقع نابض بالحياة وألعاب رقمية تعكس الإبداع والحيوية بشكل أقرب إلى الوجدان؛ مؤكدا أن الإنسان هو القائد الحقيقى للتكنولوجيا حيث سيظل العقل البشرى المبدع هو الذى يوظفها من أجل خدمة الإنسانية وتقدمها ورفاهيتها.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالقدرات الإبداعية وروح العمل الجماعى التى أظهرها المتسابقون خلال مراحل المسابقة، مؤكدًا أن جميع المشاركين فى المسابقة هم فائزون بما اكتسبوه من خبرات وتجارب عملية ومهارات جديدة، بالإضافة إلى تكوين صداقات مع زملائهم المبدعين؛ موضحا أن حفل ختام النسخة الأولى من "ديجيتوبيا" يمثل بداية لمسيرة واعدة للمتسابقين لتحقيق أحلامهم المبنية على العلم والعمل والإبداع؛ مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعمهم وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم. كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ساندوا المتسابقين وأتاحوا الفرصة لهم لاستكمال المسيرة.

الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت فى أول شهر أغسطس الماضى، وشارك فيها أكثر من 25 ألف مبتكر كونوا أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية، حيث مرت المسابقة بعدة مراحل تصفية وتنافس متتابعة بدءا من مرحلة إطلاق المسابقة وفتح باب التسجيل، ثم مرحلة تقديم الأفكار، تلاها مرحلة تطوير الأفكار، وأخيرا مرحلة التصفيات النهائية التى شارك بها 72 فريقا تضم حوالى 300 متسابق بواقع 24 فريقًا لكل مسار من مسارات المسابقة.

وضمت المسابقة أربع شرائح عمرية وهى مستكشف الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الرابع حتى السادس، وصانع الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بدءاً من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوى، ومبتكر الأثر لطلاب الجامعات بمختلف التخصصات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال بحد أقصى 35 عامًا.

وخلال الاحتفالية قام الدكتور/ عمرو طلعت بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الستة الأولى والذين حصدوا جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه، تشمل الجائزة الكبرى التى تصل إلى مليون جنيه فى كل مسار، بالإضافة إلى الجوائز العينية والمالية لباقى الفرق.

وحصد المركز الأول فى المسابقة فى مسار حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى فريق "أبطال البيئة الرقمية" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "مايندلينك" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "قادرون" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "تحدى الإرادة" فى مرحلة قائد الأثر.

وفى مسار الأمن السيبرانى؛ فاز فريق "أبطال الوعى" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "حراسة السيستم" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "نازويل" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "وايت ماتر" فى مرحلة قائد الأثر.

وفى مسار الألعاب والفنون الرقمية؛ فاز فريق "تكنو برو" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "البنات الثلاثة" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "بلا أجنحة" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "كان" فى مرحلة قائد الأثر.

كما كرم الدكتور/ عمرو طلعت شركاء النجاح من الجهات والمؤسسات تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة فى دعم مسابقة "ديجيتوبيا".

وخلال الاحتفالية؛ أوضحت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن مسابقة "ديجيتوبيا" مرت بأربع مراحل من التصفيات بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المتسابقين الذكور مثلوا نحو 65% من إجمالى المشاركين، فيما بلغت نسبة الإناث 35%؛ مضيفة أن مشروعات المتسابقين قدمت نماذج ابتكارية يمكن تطويرها لتصبح منتجات تكنولوجية مصرية، موضحة أن مشروعات مسار الألعاب والفنون الرقمية عكست هوية مصرية حاضرة وقوية، بينما قدمت مشروعات مسارى الأمن السيبرانى والبرمجيات والذكاء الاصطناعى حلولًا مبتكرة فى مجال أمن المعلومات وخدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى.

وأشارت السيدة/ تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر إلى التعاون الوثيق بين البرنامج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم رؤية مصر الرقمية، موضحة أن هذه الشراكة أصبحت أكبر برنامج رقمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المنطقة العربية، مضيفة أنه يأتى فى صميم هذه الشراكة التركيز على الشباب والابتكار؛ موضحة أهمية المبادرات مثل مسابقة "ديجيتوبيا" فى تعزيز الشمول من خلال فتح المجال أمام الجميع؛ حيث تحظى الفتيات على فرص متساوية فى التدريب والإرشاد والقيادة، وينطبق الأمر نفسه على الشباب فى المحافظات المختلفة، وذوى الهمم. وأكدت أن التحول الرقمى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأن نجاحه يعتمد على شراكات قوية مثل الشراكة بين البرنامج مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتطلب الإبداع والاجتهاد الذى يبرز جليا لدى المشاركين فى "ديجيتوبيا".

كما تضمنت فعاليات الاحتفالية عقد جلسة حوارية تحت عنوان "شركاء التمكين الرقمى" حيث تناولت معايير اختيار الكفاءات الشابة فى سوق العمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تمكين الشباب المصرى من المنافسة عالميًا فى هذه المجالات. وذلك بمشاركة المهندس/ محمد كامل مدير عام شركة سيسكو مصر وليبيا والسودان، والمهندس/ محمد مدكور المدير التقنى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوى مصر، والأستاذ/ إبراهيم متولى نائب رئيس شركة IT Valley. وأدارت الجلسة الأستاذة/ رنا حتة معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية.

وكذلك تم عرض كلمات مسجلة لشركاء التمكين الرقمى قدمها كل من المهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ/ هشام مهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، والأستاذة/ نجلاء قناوى نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية فى ڤودافون مصر، والمهندس/ حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى شركة اى اند مصر.

يجدر الإشارة إلى أنه أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية. وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، و IT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وأورنج مصر، وفودافون مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).

وقدم المتسابقون فى النسخة الأولى من مسابقة ديجيتوبيا مجموعة من الحلول الرقمية التى تعكس تنوع الأفكار المبتكرة لدى النشء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية. وجاءت المشروعات فى مسار البرمجيات والذكاء الاصطناعى لتبرز قدرة المتسابقين على توظيف التكنولوجيا فى تطوير الخدمات فى مختلف القطاعات، ومن بينها حلولًا فى التعليم الذكى، ومحو الأمية، ودعم ذوى القدرات الخاصة، كما شملت حلولًا فى الرعاية الصحية مثل متابعة ورعاية المرضى عن بُعد ودعم الصحة النفسية، إضافة إلى حلول فى الزراعة الذكية، والمنازل الذكية، والتحكم الذكى فى مراقبة شبكات الغاز، وتنظيم حجز العيادات والمراكز الطبية.

كما تميزت المشروعات فى مسار الأمن السيبرانى بالتركيز على تعزيز الوعى بالأمن السيبرانى ورصد التهديدات الإلكترونية، وفحص أمان التطبيقات، وحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية، وتمكين المؤسسات من إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال وغيرها.

كذلك عكس مسار الألعاب والفنون الرقمية ثراءً إبداعيًا كبيرًا لدى المتسابقين، حيث تنوعت الحلول لتوظيف التكنولوجيا والألعاب الرقمية فى عدة مجالات من بينها ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الهوية الثقافية، واستكشاف التاريخ المصرى، ورفع الوعى البيئى، ودعم التراث، ومواجهة مشكلة تلوث البحار.

وعلى مدار مراحل المسابقة، شارك فى أعمال التحكيم 100 خبير ومتخصص فى مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، يمثلون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديميات، والشركات المحلية والعالمية، والمنظمات الدولية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر فعاليات ختام المسابقة المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور/ أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور/ عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من مسئولى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.