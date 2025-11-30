قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
أية واحدة جمعت أسس الإدارة والعلاقات الإنسانية الناجحة.. تعرف عليها
الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي
لست أهلاويا ولا زمالكاويا ..أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 417 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
أ ش أ

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة "سومطرة"، إلى 417 شخصا.

وذكرت الوكالة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسببت في فيضان الأنهار في مقاطعة "سومطرة الشمالية".

وأوضحت الشبكة أن الفيضانات اجتاحت القرى التي تقع عند سفوح الجبال وغمرت آلاف المنازل والمباني، كما تسببت في انقطاع خطوط الاتصالات والكهرباء.

يشار إلى أن إندونيسيا تشهد خلال موسم الرياح، الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام، هطولا غزيرا للأمطار، ما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.

الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا حصيلة القتلى جراء الفيضانات الانهيارات الأرضية هطول الأمطار الغزيرة جزيرة سومطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وإنجاز 95% من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رضوى عاشور

في ذكرى الرحيل| رضوى عاشور.. صوت المقاومة والحرية

سلوى بكر

عقب فوزها بجائزة البريكس | «سلوى بكر».. صوت الهامش الذي وصل إلى العالم

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد