ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 417 شخصا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة "سومطرة"، إلى 417 شخصا.

وذكرت الوكالة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - أن عشرات الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسببت في فيضان الأنهار في مقاطعة "سومطرة الشمالية".

وأوضحت الشبكة أن الفيضانات اجتاحت القرى التي تقع عند سفوح الجبال وغمرت آلاف المنازل والمباني، كما تسببت في انقطاع خطوط الاتصالات والكهرباء.

يشار إلى أن إندونيسيا تشهد خلال موسم الرياح، الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام، هطولا غزيرا للأمطار، ما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.