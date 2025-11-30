مواعيد الامتحانات.. متى تبدأ إجازة نصف العام 2026 بالمدارس والجامعات؟

تواصل المؤسسات التعليمية في مصر، وضع الاستعدادات النهائية لبدء إجازة نصف العام الدراسي 2026، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة المواعيد الدقيقة لامتحانات نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، حيث تأتي هذه التجهيزات في إطار تطبيق الخطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026 في المدارس والجامعات.

متى تبدأ إجازة نصف العام في مدارس مصر لعام 2026؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المواعيد الرسمية لإجازة نصف العام لجميع صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة.

وبحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارة، تنطلق الإجازة بداية من السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، على أن يتم توحيد موعد الإجازة مع قطاع التعليم العالي والمعاهد الأزهرية في حال حدوث تداخل لضمان انتظام سير العملية التعليمية في مختلف القطاعات.

كما أكدت الوزارة أن الامتحانات سيتم عقدها خلال شهر يناير وفق جدول زمني متوازن يمنح الطلاب الوقت المناسب للمراجعة.

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 2026

وفقًا للتقارير الرسمية، تبدأ امتحانات صفوف النقل من 10 يناير وحتى 15 يناير 2026، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من 17 يناير وحتى 22 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أن وضع الجداول الخاصة بالامتحانات يتم محليًا عبر المديريات والإدارات التعليمية، دون وجود جدول مركزي موحد على مستوى الجمهورية، وذلك بخلاف امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية التي يتم تحديدها مركزيًا.

كما شددت الوزارة على ضرورة مراعاة عدم عقد امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية، بالإضافة إلى تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة الشاملة قبل بدء الاختبارات.

نظام تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

أكدت وزارة التعليم، أن تقييمات منتصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي ستقتصر على ثلاث مواد أساسية فقط، وهي: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية، الرياضيات»، بينما تستمر باقي الأنشطة وفق نظام التقييم المستمر المعتمد في هذه المرحلة.

امتحانات وإجازة نصف العام في الجامعات 2026

أقر المجلس الأعلى للجامعات، الخطة الزمنية الخاصة بالنصف الأول من العام الجامعي 2025/2026، حيث من المقرر أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 3 يناير وحتى 22 يناير 2026، وذلك عقب انتهاء امتحانات شهر نوفمبر في مختلف الجامعات.

وتبدأ إجازة منتصف العام الجامعي في 24 يناير 2026 وتستمر لمدة أسبوعين حتى 5 فبراير 2026، ليعود الطلاب إلى الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير 2026 حسب الخطة الدراسية المقررة بكل جامعة.

امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الثاني

أوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الثاني ستجرى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل 2026، على أن يبدأ ماراثون امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو، وفق طبيعة كل كلية والمواد الدراسية المقررة، حيث تختتم الجامعات عامها الدراسي رسميًا في 21 مايو 2026.