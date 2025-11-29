أزهر مطروح يستعد لامتحانات نصف العام الدراسي

​عقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا موسعا استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي وذلك بمقر ديوان المنطقة الأزهرية وبحضور محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري المراحل التعليمية وموجهي العموم ومديري الإدارات التعليمية الثلاثة (مطروح، الضبعة، الحمام).

وتم خلال ​اللقاء مناقشة مفصلة لتقارير الأداء والإنجازات التي تمت خلال الأسبوع الماضى، وتم التركيز على تحليل نتائج سير اختبارات الشهور وتحديد الاحتياجات التدخلية اللازمة لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب، كما تم استعراض خطة الامتحانات نصف العام للمراحل التعليمية كافة، والتأكيد على تطبيق معايير الانضباط والشفافية التامة في إجراء الامتحانات.

​وفي سياق متصل، ناقش محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير خطط الأنشطة الطلابية، وتمت مناقشة الترتيبات النهائية لافتتاح المعسكرات الكشفية على مستوى الإدارات، مع التأكيد على استيفاء جميع متطلبات السلامة والأمان.

​وفي ختام الاجتماع، وجه الشيخ عطية سالم بضرورة استمرار التنسيق والتعاون الفعال بين الإدارات لتحقيق التكامل المنشود في العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً على أن انضباط العمل وجودة المخرجات هما الركيزة الأساسية لرسالة الأزهر الشريف.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ​أجرى الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، جولة تفقدية بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، لمتابعة سير اختبارات شهري (أكتوبر_نوفمبر) للصفوف الأولى للمرحلة الإعدادية، والوقوف على انتظام العملية التعليمية ككل.

​بدأ الشيخ عطية سالم جولته بالاطلاع على لجان اختبارات الصفوف الأولى الإعدادية، مؤكداً على ضرورة مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وضمان توفير البيئة المناسبة للطالبات.

​كما شملت الجولة متابعة دقيقة لأعمال الدراسة وحضور الطالبات في فصول المرحلة الثانوية، حيث تابع فضيلته شرح المعلمين داخل الفصول للاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة المحتوى المقدم.

واستفسر عن مستوى استيعاب الطالبات في المرحلة الثانوية، وتابع تطبيق الخطط الدراسية المعدة، لضمان استكمال المقررات في التوقيتات المحددة.

​وقد أشاد بالإنتظام التام للعمل داخل المعهد، مثمناً جهود الإدارة في تنظيم اللجان وضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، وأكد أن جميع الأمور التعليمية والإدارية مستقرة ومنظمة، مما يعكس حرص المنطقة على ضبط العملية التعليمية في كافة المراحل.