وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أزهر مطروح يستعد لامتحانات نصف العام الدراسي

خلال اجتماع الازهر
خلال اجتماع الازهر
ايمن محمود

​عقد  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، صباح اليوم السبت، اجتماعا تنسيقيا موسعا  استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي وذلك بمقر ديوان المنطقة الأزهرية وبحضور محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومديري المراحل التعليمية وموجهي العموم ومديري الإدارات التعليمية الثلاثة (مطروح، الضبعة، الحمام).

وتم خلال ​اللقاء مناقشة مفصلة لتقارير الأداء والإنجازات التي تمت خلال الأسبوع الماضى، وتم التركيز على تحليل نتائج سير اختبارات الشهور وتحديد الاحتياجات التدخلية اللازمة لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب، كما تم استعراض خطة الامتحانات نصف العام للمراحل التعليمية كافة، والتأكيد على تطبيق معايير الانضباط والشفافية التامة في إجراء الامتحانات.

​وفي سياق متصل، ناقش محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير خطط الأنشطة الطلابية، وتمت مناقشة الترتيبات النهائية لافتتاح المعسكرات الكشفية على مستوى الإدارات، مع التأكيد على استيفاء جميع متطلبات السلامة والأمان.

​وفي ختام الاجتماع، وجه الشيخ عطية سالم بضرورة استمرار التنسيق والتعاون الفعال بين الإدارات لتحقيق التكامل المنشود في العملية التعليمية والتربوية، مؤكداً على أن انضباط العمل وجودة المخرجات هما الركيزة الأساسية لرسالة الأزهر الشريف.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق ​أجرى الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، جولة تفقدية بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، لمتابعة سير اختبارات شهري (أكتوبر_نوفمبر) للصفوف الأولى للمرحلة الإعدادية، والوقوف على انتظام العملية التعليمية ككل.

​بدأ الشيخ عطية سالم جولته بالاطلاع على لجان اختبارات الصفوف الأولى الإعدادية، مؤكداً على ضرورة مطابقة الأسئلة للمناهج المقررة وضمان توفير البيئة المناسبة للطالبات.

​كما شملت الجولة متابعة دقيقة لأعمال الدراسة وحضور الطالبات في فصول المرحلة الثانوية، حيث تابع فضيلته شرح المعلمين داخل الفصول للاطمئنان على كفاءة الأداء وجودة المحتوى المقدم.

واستفسر عن مستوى استيعاب الطالبات في المرحلة الثانوية، وتابع تطبيق الخطط الدراسية المعدة، لضمان استكمال المقررات في التوقيتات المحددة.

​وقد أشاد بالإنتظام التام للعمل داخل المعهد، مثمناً جهود الإدارة في تنظيم اللجان وضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، وأكد أن جميع الأمور التعليمية والإدارية مستقرة ومنظمة، مما يعكس حرص المنطقة على ضبط العملية التعليمية في كافة المراحل.

