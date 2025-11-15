أزهر مطروح يناقش خطة الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي

عقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمرسى مطروح، اجتماعاً لمديري الإدارات التعليمية والفنية، بحضور محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، لإقرار الخطط التنفيذية للامتحانات المقررة لشهري أكتوبر ونوفمبر، وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على ضرورة المتابعة الفورية للمعاهد لضمان الانتهاء التام والفعلي من المناهج المقررة التي سيخضع لها الطلاب في الاختبار، وتم الاتفاق على مراجعة مقياس الورقة الامتحانية بدقة مع الموجهين والمعلمين لتوحيد المعايير والضوابط الفنية المعتمدة.

وقد تقرر أن يتم العمل وفق خطة زمنية مُحكمة لضمان اكتمال المناهج ومراجعتها بشكل وافٍ قبل بدء الامتحانات، مع تركيز المتابعة على مراجعة أطر التقييم بدقة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شملت التوجيهات المباشرة التأكيد على مديري الإدارات الفنية والإشرافية بتوفير كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة بيئة امتحانية ملائمة وهادئة لضمان الأداء الأمثل للطلاب.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح اليوم قافلة «مطروح الخير» بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام، والتي تضم عدداً من الخدمات المتكاملة في مجالات الصحة والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والبريد ومديرية التربيه والتعليم ومحو الأمية ومكافحة الإدمان ومؤسسه صناع الحياه ووحده الطفل ووحده حقوق الإنسان بالديوان العام ومركز الإعلام ودار الإفتاء و الأزهر والمركز التكنولوجي والاحوال المدنيه والمجلس القومي للمراه وتنمية القريه مكتبة مصر العامه المجلس القومي للسكان وغيرها.

حيث تم تقديم عدد. من الخدمات منها الخدمة الطبية لعدد ٢٤٠٠ حالة من خلال مديرية الصحة وعمل ١٩ بكافة رقم قومى من خلال المجلس القومي للمرأة والاحوال المدنية ،وتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ،من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك معرض للملابس من خلال جمعية صناع الحياة وغيرها من الخدمات

وخلال الزيارة، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي قرى البنجر، مؤكداً حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مطالبهم.

كما عقد نائب المحافظ لقاءً مع أهالي القرى للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

جاء ذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة الحمام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي مديريات التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، التموين، الصحة، الثقافة، محو الأمية، البريد، مركز الإعلام، المجلس القومي للسكان، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، ممثل قطاع الأحوال المدنية بمطروح.وعدد من القيادات التنفيذيه والشعبيه بمركز الحمام.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك القوافل في مختلف المراكز والقرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنها.