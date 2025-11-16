محافظ الجيزة يثمن إشادة وزير التعليم العالي بالشعار الجديد للمحافظة ويؤكد: يجسد الإرث الحضاري والعلمي للجيزة ويعكس رؤيتها التنموية المعاصرة

أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إشادته بالشعار الجديد لمحافظة الجيزة خلال احتفالية انضمام المحافظة إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس دعمًا حقيقيًا للجهود المبذولة لترسيخ هوية بصرية متكاملة تواكب مكانة الجيزة التاريخية والحضارية ورؤيتها التنموية المعاصرة.



وأشار المحافظ إلى أن الهوية البصرية الجديدة للمحافظة تمثل نموذجًا حضاريًا رائدًا نُفذ بالتعاون والتنسيق مع جامعة القاهرة، وتعكس الإرث الحضاري والعلمي للجيزة من خلال دمج رموزها التاريخية والثقافية والمكانية في شعار واحد.

وأضاف النجار أن الشعار الجديد يجمع بين الأهرامات الثلاثة إلى جانب قبة جامعة القاهرة وساعتها التاريخية ونهر النيل مؤكدًا أن هذا الدمج يعكس وحدة الإرث الحضاري والعلمي ويبرز الخصوصية التاريخية للمحافظة على المستويين المحلي والعالمي .

لافتا أن المتحف المصري الكبير كان من الضروري أن يمثل في الشعار الجديد للمحافظة لما له من مكانة بارزة على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن دمجه في الهوية البصرية يعكس رمزيته كأيقونة حضارية وثقافية .

وأكد المحافظ أن الهوية البصرية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم صورة حضارية حديثة للمحافظات المصرية، بما يعزز الانتماء الوطني ويبرز الخصوصية الثقافية لكل محافظة، مشددًا على أن الشعار يجسد رؤية متكاملة لتطوير الهوية البصرية للجيزة ويدعم مسار التنمية المستدامة في المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الشعار الجديد للجيزة جاء نتيجة عمل دؤوب ومتكامل من لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن محافظة الجيزة وجامعة القاهرة بما يشمل أساتذة من كليات متعددة، إلى جانب جهاز التنسيق الحضاري بهدف صياغة هوية بصرية موحدة تعكس خصوصية المحافظة التاريخية والثقافية والحضارية وتطبيق أحدث المعايير الدولية في التخطيط الحضري والهوية البصرية .

وأضاف النجار أن تطبيق الهوية البصرية بدأ بالفعل في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لتكون واجهات حضارية وسياحية عالمية تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والجامعية ويعزز التعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.