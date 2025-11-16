قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
محافظ الجيزة يثمن إشادة وزير التعليم العالي بالشعار الجديد للمحافظة ويؤكد: يجسد الإرث الحضاري والعلمي للجيزة ويعكس رؤيتها التنموية المعاصرة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إشادته بالشعار الجديد لمحافظة الجيزة خلال احتفالية انضمام المحافظة إلى شبكة اليونسكو لمدن الإبداع، مؤكدًا أن هذا التقدير يعكس دعمًا حقيقيًا للجهود المبذولة لترسيخ هوية بصرية متكاملة تواكب مكانة الجيزة التاريخية والحضارية ورؤيتها التنموية المعاصرة.


وأشار المحافظ إلى أن الهوية البصرية الجديدة للمحافظة تمثل نموذجًا حضاريًا رائدًا نُفذ بالتعاون والتنسيق مع جامعة القاهرة، وتعكس الإرث الحضاري والعلمي للجيزة من خلال دمج رموزها التاريخية والثقافية والمكانية في شعار واحد.
وأضاف النجار أن الشعار الجديد يجمع بين الأهرامات الثلاثة إلى جانب قبة جامعة القاهرة وساعتها التاريخية ونهر النيل مؤكدًا أن هذا الدمج يعكس وحدة الإرث الحضاري والعلمي ويبرز الخصوصية التاريخية للمحافظة على المستويين المحلي والعالمي .
لافتا أن المتحف المصري الكبير كان من الضروري أن يمثل في الشعار الجديد للمحافظة لما له من مكانة بارزة على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن دمجه في الهوية البصرية يعكس رمزيته كأيقونة حضارية وثقافية . 
وأكد المحافظ أن الهوية البصرية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم صورة حضارية حديثة للمحافظات المصرية، بما يعزز الانتماء الوطني ويبرز الخصوصية الثقافية لكل محافظة، مشددًا على أن الشعار يجسد رؤية متكاملة لتطوير الهوية البصرية للجيزة ويدعم مسار التنمية المستدامة في المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الشعار الجديد للجيزة جاء نتيجة عمل دؤوب ومتكامل من لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن محافظة الجيزة وجامعة القاهرة بما يشمل أساتذة من كليات متعددة، إلى جانب جهاز التنسيق الحضاري بهدف صياغة هوية بصرية موحدة تعكس خصوصية المحافظة التاريخية والثقافية والحضارية وتطبيق أحدث المعايير الدولية في التخطيط الحضري والهوية البصرية .

وأضاف النجار أن تطبيق الهوية البصرية بدأ بالفعل في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لتكون واجهات حضارية وسياحية عالمية تعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والجامعية ويعزز التعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة في دعم مسيرة التنمية المستدامة.

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ندوة كاملة العدد .. جماهير وفنانون يحتفلون بخالد النبوي في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي: جلست مع بهاء طاهر قبل تصوير واحة الغروب بثلاثة أشهر.. وكاملة أبو ذكري عبقرية

خالد النبوي: رفضت ارتداء ملابس غير لائقة بأعمالي الأجنبية وناقشتهم في مغالطات القصص

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

