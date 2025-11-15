قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة لمواقع أعمال مترو الهرم ويكلف بسرعة تجهيزها لاستيعاب الحركة المرورية

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم السبت، المسارات المقترحة من الإدارة العامة لمرور الجيزة كبدائل للمحاور المرورية الرئيسية بمحيط محطتي مترو مدكور والطالبية، وذلك خلال مروره؛ لمتابعة انتظام الحركة المرورية بمسار أعمال مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم.


وأشار المحافظ، إلى أن المسارات المقترحة تم وضعها لتلبية احتياجات الشركات المنفذة لأعمال محطتي مترو الطالبية ومدكور، بما يسمح باستكمال أعمالهما داخل مواقع التنفيذ، ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب حركة المركبات في نطاق مناطق الأعمال.


ووجّه النجار، مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع رؤساء أحياء العمرانية والطالبية لسرعة تمهيد ورفع كفاءة المسارات المقترحة، تمهيدًا لاستقبال المركبات التي سيتم تحويل مساراتها قبل غلق المسارات الحالية، مشدّدًا على ضرورة نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية لتوعية المواطنين بالتغييرات.


كما كلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والعمرانية بالمرور الدوري بمحيط الأعمال والمسارات الجديدة لمنع الإشغالات ورفع التعديات، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو ناتج الأعمال بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.


وحرص المحافظ، خلال جولته، على متابعة إنهاء عدد من أعمال المرافق من خلال التنسيق مع مسؤولي الجهات المعنية، مشددًا على الشركات المنفذة للأعمال ضرورة استكمال مهامها دون توقف لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المحطات.

