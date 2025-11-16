قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشهد توزيع شهادات برايل 2025 على متحدي الإعاقة البصرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعالية توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025 ضمن مبادرة "إلمس حلمك" التي أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للصحافة، وبمشاركة الأزهر الشريف والبنك المصري لتنمية الصادرات.


وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.


وخلال كلمته عبّر محافظ الجيزة عن سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهاً التحية للحضور وللحاصلين على الشهادات من متحدّي الإعاقة البصرية، مؤكداً حرصه على دعم كافة الجهود الهادفة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولى اهتماماً كبيراً بذوي الهمم ويوجه دوماً بتوفير الرعاية الكاملة لهم.


وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة ترعى العديد من الأنشطة لدعم ذوي الهمم بمختلف القطاعات وتسهيل حصولهم على الخدمات؛ مثل إدراج الأنشطة الرياضية لذوي الهمم ضمن مهرجان الجيزة للكيانات الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتسهيل إجراءات حصول طلاب جامعة القاهرة على شهادة التربية العسكرية بالتعاون مع الجامعة ومنطقة تجنيد الجيزة.


وتقدم محافظ الجيزة بالشكر للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم على ما يبذلونه من جهود لإثبات ذاتهم في المجتمع ولحرصهم على القيام بدورهم كغيرهم من المواطنين.


كما شهد المحافظ، برفقة الحضور إطلاق مؤسسة أخبار اليوم مبادرة "صوتك واصل" لدعم وتمكين متحدّي الإعاقة السمعية والكلامية، والتي تهدف إلى تحسين آليات تواصل المجتمع معهم وتشمل فعالياتها تنظيم دورات لتعليم لغة الإشارة لزيادة قدرة المواطنين على التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والكلامية.
وفي ختام الفعاليات وقع محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع مؤسسة أخبار اليوم ومحافظتي القاهرة والدقهلية لإطلاق مبادرة "إلمس حلمك" لدعم ذوي الهمم، وتوفير البيئة الملائمة لتعليمهم وتمكينهم في مجالات العمل.


وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن المبادرة وفعالياتها، تلت ذلك كلمات كبار الحضور ثم كلمة ألقتها الطالبة كنزي أحمد صلاح بالصف السادس الابتدائي نيابةً عن متحدّي الإعاقة البصرية، أعقبها توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025.


وحضر الاحتفالية كلٌّ من الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد العقبي مساعد أول وزير التضامن، إضافة إلى عدد من أولياء أمور الطلاب.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

الكويت

الكويت: 37% من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الخاص

السفارة الروسية بواشنطن

السفارة الروسية بواشنطن: الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد