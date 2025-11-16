محافظ الجيزة يشهد توزيع شهادات برايل 2025 على متحدي الإعاقة البصرية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعالية توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025 ضمن مبادرة "إلمس حلمك" التي أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية العامة للصحافة، وبمشاركة الأزهر الشريف والبنك المصري لتنمية الصادرات.



وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.



وخلال كلمته عبّر محافظ الجيزة عن سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهاً التحية للحضور وللحاصلين على الشهادات من متحدّي الإعاقة البصرية، مؤكداً حرصه على دعم كافة الجهود الهادفة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يولى اهتماماً كبيراً بذوي الهمم ويوجه دوماً بتوفير الرعاية الكاملة لهم.



وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة ترعى العديد من الأنشطة لدعم ذوي الهمم بمختلف القطاعات وتسهيل حصولهم على الخدمات؛ مثل إدراج الأنشطة الرياضية لذوي الهمم ضمن مهرجان الجيزة للكيانات الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتسهيل إجراءات حصول طلاب جامعة القاهرة على شهادة التربية العسكرية بالتعاون مع الجامعة ومنطقة تجنيد الجيزة.



وتقدم محافظ الجيزة بالشكر للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم على ما يبذلونه من جهود لإثبات ذاتهم في المجتمع ولحرصهم على القيام بدورهم كغيرهم من المواطنين.



كما شهد المحافظ، برفقة الحضور إطلاق مؤسسة أخبار اليوم مبادرة "صوتك واصل" لدعم وتمكين متحدّي الإعاقة السمعية والكلامية، والتي تهدف إلى تحسين آليات تواصل المجتمع معهم وتشمل فعالياتها تنظيم دورات لتعليم لغة الإشارة لزيادة قدرة المواطنين على التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والكلامية.

وفي ختام الفعاليات وقع محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع مؤسسة أخبار اليوم ومحافظتي القاهرة والدقهلية لإطلاق مبادرة "إلمس حلمك" لدعم ذوي الهمم، وتوفير البيئة الملائمة لتعليمهم وتمكينهم في مجالات العمل.



وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم عن المبادرة وفعالياتها، تلت ذلك كلمات كبار الحضور ثم كلمة ألقتها الطالبة كنزي أحمد صلاح بالصف السادس الابتدائي نيابةً عن متحدّي الإعاقة البصرية، أعقبها توزيع شهادات إتمام دراسة طريقة برايل 2025.



وحضر الاحتفالية كلٌّ من الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، والدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد العقبي مساعد أول وزير التضامن، إضافة إلى عدد من أولياء أمور الطلاب.