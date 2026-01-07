لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس وإخلاء المنازل المجاورة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانهيار مبنى سكني في منطقة ضهر المغر في مدينة طرابلس شمال لبنان وإخلاء المنازل المجاورة وسط حالة من الخوف.



وحتى الساعة، لم تُفد المعلومات الأولية بوقوع إصابات، فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم الأضرار واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة، استهدفت حفارة في حي الدباكة شمال شرق مدينة ميس الجبل، بصيدا.

وخلال اليومين الماضيين شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على عدد من المدن اللبنانية، حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مناطق في جنوب وشرق لبنان يومي الاثنين والثلاثاء، بما في ذلك ثالث أكبر مدينة في البلاد.