مسئول زيلينسكي يشيد بالنتائج الملموسة في اليوم الثاني من محادثات باريس

أشاد كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، بـ"النتائج الملموسة" التي تحققت مع دخول محادثات باريس بشأن ضمانات السلام والأمن لأوكرانيا يومها الثاني، متعهدًا بحماية المصالح الوطنية لكييف.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على دعم قوي من حلفائها في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار مع روسيا، بينما ترفض في الوقت نفسه مطالبة الكرملين لها بالتخلي عن منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

ذكر كيريلو بودانوف، الذي عُيّن رئيسًا لمكتب زيلينسكي الأسبوع الماضي، عبر تطبيق تيليجرام: "لا يمكن نشر جميع المعلومات، ولكن هناك بالفعل نتائج ملموسة، وعملنا مستمر.

يأتي تصريح بودانوف عقب تصريحات أدلى بها زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال فيها إن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا "بعض الأفكار" لمعالجة قضية الأراضي، التي وصفها بأنها لا تزال العقبة الأكبر في عملية السلام.

وقد رفضت كييف الانسحاب من منطقة دونباس الصناعية، وقالت إن الولايات المتحدة عرضت فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أجزاء من المنطقة التي ستنسحب منها.

وفي سياق منفصل، قال المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، يوم الثلاثاء، إن خيارات الأراضي نوقشت خلال محادثات باريس، وستستمر.