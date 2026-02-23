استمرار أعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة وحملات مكثفة لسيولة المرور بمركز أرمنت

يشهد مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر تنفيذ عدد من أعمال التطوير والحملات الميدانية المكثفة بمختلف المناطق.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري،

ففي منطقة "البوستة الجديدة" بجوار مسجد البصري بأرمنت الحيط، تتواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين داخل الشوارع الضيقة وتحسين البيئة العمرانية وإضفاء مظهر حضاري للمنطقة.

وتُنفذ الأعمال بمتابعة دورية من العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبالتنسيق مع مديرية الطرق بقيادة المهندسة إلهام شيباني، وبإشراف محمد خليل مدير إدارة طرق أرمنت، ومحمد حسين رئيس منطقة أرمنت الحيط، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وسرعة معدلات التنفيذ.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة المركز الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بقرية الرزيقات، وتحديداً بمنطقة "عزبة الدكر"، حيث تم تركيب 10 كشافات ليد جديدة، إلى جانب صيانة وتشغيل أكثر من 18 كشافاً قديماً، بما يعزز مستوى الإضاءة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية بتركيب كشافات إنارة بطريق أبو حليمة وحتى مجمع المحاكم، وذلك تحت إشراف نائبي رئيس المركز حجازي النحاس ومحمد إبراهيم، مع استمرار العمل لتغطية باقي المناطق المستهدفة تباعاً، دعماً لسلامة المواطنين وتأمين الطرق والشوارع الجانبية.

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة خلال شهر رمضان المبارك، كثفت رئاسة المركز حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرتفعة، وشملت الحملات ميدان المسجد العتيق، وشوارع التحرير، الشهيد، منير واصف، إلى جانب ميدان مسجد الرحمن.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أرمنت استمرار الحملات طوال الشهر الكريم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.