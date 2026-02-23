قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
بعد مقـ.ـتل "إل مينشو".. المكسيك تغرق في موجة عنف واسعة
المفتي: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة
400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن
مقاطعة ذات طبيعة خاصة.. مشروع قانون يعيد تشكيل القاهرة على غرار العاصمة الإدارية.. تفاصيل
أحمد أمين يكشف سر حماسه لتقديم مسلسل النص الثاني.. خاص
محافظات

استمرار أعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الإنارة وحملات مكثفة لسيولة المرور بمركز أرمنت

 يشهد مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر تنفيذ عدد من أعمال التطوير والحملات الميدانية المكثفة بمختلف المناطق.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الحضاري،

ففي منطقة "البوستة الجديدة" بجوار مسجد البصري بأرمنت الحيط، تتواصل أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين داخل الشوارع الضيقة وتحسين البيئة العمرانية وإضفاء مظهر حضاري للمنطقة.

وتُنفذ الأعمال بمتابعة دورية من العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبالتنسيق مع مديرية الطرق بقيادة المهندسة إلهام شيباني، وبإشراف محمد خليل مدير إدارة طرق أرمنت، ومحمد حسين رئيس منطقة أرمنت الحيط، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وسرعة معدلات التنفيذ.

وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة المركز الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة بقرية الرزيقات، وتحديداً بمنطقة "عزبة الدكر"، حيث تم تركيب 10 كشافات ليد جديدة، إلى جانب صيانة وتشغيل أكثر من 18 كشافاً قديماً، بما يعزز مستوى الإضاءة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قامت إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية بتركيب كشافات إنارة بطريق أبو حليمة وحتى مجمع المحاكم، وذلك تحت إشراف نائبي رئيس المركز حجازي النحاس ومحمد إبراهيم، مع استمرار العمل لتغطية باقي المناطق المستهدفة تباعاً، دعماً لسلامة المواطنين وتأمين الطرق والشوارع الجانبية.

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة خلال شهر رمضان المبارك، كثفت رئاسة المركز حملاتها لرفع الإشغالات والتعديات بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرتفعة، وشملت الحملات ميدان المسجد العتيق، وشوارع التحرير، الشهيد، منير واصف، إلى جانب ميدان مسجد الرحمن.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أرمنت استمرار الحملات طوال الشهر الكريم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

شريف الخشاب

شريف الخشاب مديرًا رياضيًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

كرة القدم

الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب كوراساو قبل كأس العالم 2026

رامز جلال

بسبب إهانة الأهلي.. محمد نصر يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رامز جلال

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

