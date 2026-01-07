كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

البنجر من الخضروات الجذرية التي تحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لطعمه المميز، ولكن لقيمته الغذائية العالية.

فوائد البنجر بدون سلق

ورغم شيوع سلق البنجر قبل تناوله، فإن خبراء التغذية يؤكدون أن تناول البنجر بدون سلق يحافظ على فوائده الكاملة ويمنح الجسم أقصى استفادة ممكنة من عناصره الطبيعية.

لماذا يفضل تناول البنجر بدون سلق؟

عند سلق البنجر، يفقد جزءًا كبيرًا من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، مثل فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، أما تناوله نيئًا أو دون سلق كامل، فيساعد على الاحتفاظ بقيمته الغذائية كاملة، خاصة مركبات البيتالين المسؤولة عن لونه الأحمر وفوائده العلاجية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

فوائد البنجر بدون سلق لصحة القلب

يحتوي البنجر النيئ على نسبة عالية من النترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب مهم يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، وتشير دراسات غذائية إلى أن تناول البنجر دون طهي قد يساهم في:

خفض ضغط الدم المرتفع

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

تحسين الدورة الدموية

البنجر النيئ وتنقية الجسم من السموم

من أبرز فوائد البنجر بدون سلق دوره الفعال في دعم وظائف الكبد، حيث يحتوي على مركبات تساعد على تنشيط إنزيمات إزالة السموم. كما يعمل على:

تنظيف الكبد

تحسين عملية الهضم

تقليل الشعور بالانتفاخ

فوائد البنجر بدون سلق لمرضى الأنيميا

البنجر مصدر جيد للحديد وحمض الفوليك، وهما عنصران أساسيان لتكوين خلايا الدم الحمراء. وعند تناوله دون سلق، يحتفظ البنجر بنسبة أعلى من هذه العناصر، ما يجعله خيارًا مناسبًا لـ:

الوقاية من فقر الدم

دعم صحة النساء

تحسين النشاط والطاقة العامة

البنجر النيئ ودعم المناعة

يحتوي البنجر على فيتامين C، الزنك، ومجموعة من مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي. وتناول البنجر بدون سلق يساعد الجسم على:

مقاومة الالتهابات

تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد

تسريع التعافي من الأمراض

فوائد البنجر بدون سلق للبشرة والشعر

لا تقتصر فوائد البنجر النيئ على الصحة الداخلية فقط، بل تمتد إلى الجمال أيضًا، حيث يساعد على:

تحسين نضارة البشرة

تأخير علامات الشيخوخة

تقوية الشعر ومنع تساقطه

ويرجع ذلك إلى غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تعزز تجديد الخلايا وتحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس.

أفضل طرق تناول البنجر بدون سلق

يمكن إدخال البنجر النيئ في النظام الغذائي بطرق بسيطة وآمنة، مثل:

بشره وإضافته إلى السلطات

خلطه مع التفاح أو الجزر في العصائر

تقطيعه شرائح رفيعة مع الليمون وزيت الزيتون

محاذير يجب الانتباه لها

رغم فوائده الكبيرة، ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول البنجر النيئ، خاصة لمرضى الكلى أو من يعانون من حصوات الأوكسالات، مع ضرورة غسله جيدًا قبل الاستخدام.