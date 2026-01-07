تزامنا مع موسم الامتحانات، يعيش آلاف الطلاب وأولياء الأمور حالة من التوتر والقلق، في محاولة لتحقيق أفضل النتائج خلال فترة قصيرة.

وفي هذا السياق، تؤكد هبة شمندي، أخصائية الصحة النفسية، أن طريقة المراجعة لا تقل أهمية عن عدد ساعات المذاكرة، محذّرة من بعض السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها الطلاب دون وعي.

المراجعة تحت الضغط خطر صامت

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

وأوضحت شمندي من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المذاكرة لساعات طويلة دون فواصل راحة من أكثر الأخطاء شيوعًا، قائلة:

العقل مثل العضلة، إذا تم الضغط عليه دون راحة يفقد قدرته على الاستيعاب، وليس العكس كما يعتقد البعض.

وتشير إلى أن القلق الزائد قبل الامتحان قد يؤدي إلى النسيان المؤقت، حتى لو كان الطالب مُلمًا بالمعلومة.

نصائح نفسية فعّالة للمراجعة قبل الامتحانات

1. تنظيم الوقت قبل كل شيء

تنصح أخصائية الصحة النفسية بوضع جدول مراجعة واقعي، يتضمن فترات راحة قصيرة، مؤكدة أن التخطيط يقلل الشعور بالعشوائية ويمنح الطالب إحساسًا بالسيطرة.

2. المذاكرة في أوقات النشاط

تقول شمندي إن أفضل وقت للمراجعة يختلف من طالب لآخر، لكن المهم اختيار الوقت الذي يكون فيه الذهن صافيًا، وليس إجبار النفس على المذاكرة في حالة إرهاق.

3. الابتعاد عن المقارنات

تشدد الأخصائية على أن مقارنة الطالب نفسه بزملائه تزيد التوتر وتقلل الثقة بالنفس، موضحة:

كل طالب له أسلوبه وسرعته الخاصة في الفهم، والمقارنة تسرق التركيز.

4. النوم الجيد ضرورة لا رفاهية

تحذر هبة شمندي من السهر الطويل ليلة الامتحان، مؤكدة أن قلة النوم تؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز، حتى لو تمت مراجعة المنهج كاملًا.

5. التغذية السليمة تؤثر على التركيز

تنصح بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والابتعاد عن الإكثار من المنبهات، لأن الإفراط فيها قد يزيد القلق وخفقان القلب.

6. المراجعة بالفهم لا بالحفظ

تؤكد الأخصائية أن الفهم يثبت المعلومة لفترة أطول، بينما الحفظ السريع ينهار تحت ضغط الامتحان، خاصة في الأسئلة غير المباشرة.

رسالة طمأنة للطلاب

وتوجّه هبة شمندي رسالة مباشرة للطلاب قائلة:

الامتحان مرحلة وليس حكمًا نهائيًا على قدراتك، اهدأ، وثق في مجهودك، وستجد أن الأمور أبسط مما تتخيل.

دور الأسرة في دعم الطالب

تلعب الأسرة دورًا أساسيًا في تخفيف الضغط النفسي، من خلال توفير جو هادئ، وتجنب التهديد أو التهويل من الامتحانات، لأن الدعم النفسي ينعكس بشكل مباشر على أداء الطالب.