قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
قالت لزميلها بحبك.. اعترافات موظف هشم رأس ابنته بتوكة حزام
ماشي برخصة منتهية .. حبس السائق المتهم بمعاكسة فتاة في مركز أخميم
القومي لحقوق الإنسان: قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

استعرضت بورصة الدواجن اليوم الاربعاء 7-1-2026 قائمة التحديثات الجديدة بشأن أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو، سواء داخل المزارع المختلفة «سعر الكيلو جملة»، أو في المحلات والأسواق «سعر الكيلو للمستهلكين»، حيث تشهد أسعار كيلو الدواجن تحديثات بشكل يومي.


أسعار الفراخ اليوم:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء ما بين 79: 89 جنيهًا،
تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو ما بين 83 و 84 جنيهًا للكيلو في البورصة، 
سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 100 و115 جنيها.
سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 50 و60 جنيهًا.

أسعار البانيه:
وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 200 و 210 جنيهات

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 7-1-2026 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

البيض الأحمر بين 125 و130 جنيهًا للكرتونة.
البيض الأبيض بين 120 و125 جنيهًا للكرتونة.
البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم
الكتكوت الأبيض (قطعان): من 11 إلى 11.5 جنيهًا.
كتكوت الساسو: من 14 إلى 15 جنيهًا.
كتكوت الساسو بيور: من 15 إلى 16 جنيهًا.
الكتكوت البلدي الحر: من 7 إلى 8 جنيهات.
الكتكوت البلدي المشعر: من 8.5 إلى 9 جنيهات.
الكتكوت الهجين: من 10 إلى 11 جنيهًا.
الكتكوت جيل ثاني: من 12 إلى 13 جنيهًا.

بورصة الدواجن أسعار الفراخ البانيه الكتاكيت البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف

جهود دعوية ومجتمعية متميزة لواعظات الأوقاف في عدد من المحافظات

دعاء المغرب 19 شهر رجب

دعاء المغرب 19 رجب للفرج والتيسير.. لا تفوّت فضله

دولة التلاوة

وتتوالى النفحات.. إهداء مليون جنيه لـ دولة التلاوة دعما لرسالة البرنامج الهادفة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد