قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟
الرئيس السيسي يشاهد عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة
ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي
الرئيس السيسي: الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة
السيسي: مصر تشهد ثمرة الإنجاز بقطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الرئيس السيسي: مصر تجني ثمار إنجازات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
رنا عصمت

يحتوي البرتقال عادةً على 83 ملليجرامًا من فيتامين C، أي ما يعادل 92% من احتياجاتك اليومية، ومع ذلك؛ هناك العديد من الفواكه والخضروات التي يمكن أن تضاهي هذا الرقم بسهولة، بل وتتجاوزه.

1. الفلفل الأحمر الحلو:

يوفر كوب واحد من الفلفل الاحمر الحلو 128 ملغ من فيتامين C، أي 142% من الاحتياج اليومي، وهو غن بعناصر مهمة مثل البوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامينات A وB6 وE وK، ويتميز بكونه مصدرًا جيدًا للألياف وقليل السعرات.

2. الجوافة:

تُعد الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين C؛ فثمرة جوافة واحدة تحتوي على 125 ملغ من فيتامين C، أي (138% من الاحتياج اليومي).

وتحتوي أيضًا على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب وضبط الضغط والسكري.

3. المانجو:

تحتوي ثمرة مانجو واحدة 122 ملغ من فيتامين C (135% من الاحتياج اليومي)، كما أن المانجو قليلة السعرات والدهون، وغنية بفيتامين A وB6 والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

وهي أيضًا مصدر جيد للبيتا كاروتين الضروري لصحة العينين.

4. الفراولة:

يمنحك كوب واحد من الفراولة 119 ملغ من فيتامين C، أي أكثر مما تحتاجه يوميًا، وتشتهر الفراولة بمحتواها العالي من مضادات الاكسدة، خاصة الانثوسيانين ، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب والسرطان.

5. الفلفل الحار:

يُعد الفلفل الحار الأحمر والأخضر من المصادر الغنية بفيتامين C، وكوب من الفلفل الأخضر يحتوي على 109 ملغ (121% من الاحتياج اليومي)، بينما يحتوي كوب من الفلفل الأحمر على 65 ملغ (72% من الاحتياج اليومي)، كما أنه غني بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات A وB وE.

6. البابايا:

يوفر كوب من البابايا 88 ملغ من فيتامين C (98% من الاحتياج اليومي)، وتتميز بخصائصها المضادة للالتهاب والأكسدة، وتساعد في التئام الجروح وتأخير الشيخوخة وهي غنية بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

7. البروكلي:

يحتوي كوب من البروكلى المفروم على 81.2 ملغ من فيتامين C (90% من الاحتياج اليومي)، ويرتبط البروكلي بالعديد من الفوائد الصحية بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات.

8. الأناناس:

يوفر كوب من الأناناس 78.9 ملج من فيتامين C (87% من الاحتياج اليومي)، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، كما يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تحسين الهضم.

9. الكيوي:

يحتوي كوب من الكيوى على 74.7 ملج من فيتامين C (83% من الاحتياج اليومي)، وقد ثبت أنّ للكيوي خصائص مضادة للالتهاب والسرطان والسكري.

10. كرنب بروكسل (الملفوف الصغير)

يوفر نصف كوب من كرنب بروكسل48 ملغ من فيتامين C، وهو ما يغطي أكثر من نصف احتياجاتك اليومية، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K المهم لصحة العظام وتخثر الدم، إضافة إلى ألياف تدعم صحة الجهاز الهضمي.

موقع DailyMedicalinfo

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال فيتامين سي فيتامين سي اكثر من البرتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

بالصور

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد