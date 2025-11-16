10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

يحتوي البرتقال عادةً على 83 ملليجرامًا من فيتامين C، أي ما يعادل 92% من احتياجاتك اليومية، ومع ذلك؛ هناك العديد من الفواكه والخضروات التي يمكن أن تضاهي هذا الرقم بسهولة، بل وتتجاوزه.

1. الفلفل الأحمر الحلو:

يوفر كوب واحد من الفلفل الاحمر الحلو 128 ملغ من فيتامين C، أي 142% من الاحتياج اليومي، وهو غن بعناصر مهمة مثل البوتاسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامينات A وB6 وE وK، ويتميز بكونه مصدرًا جيدًا للألياف وقليل السعرات.

2. الجوافة:

تُعد الجوافة من أغنى الفواكه بفيتامين C؛ فثمرة جوافة واحدة تحتوي على 125 ملغ من فيتامين C، أي (138% من الاحتياج اليومي).

وتحتوي أيضًا على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب وضبط الضغط والسكري.

3. المانجو:

تحتوي ثمرة مانجو واحدة 122 ملغ من فيتامين C (135% من الاحتياج اليومي)، كما أن المانجو قليلة السعرات والدهون، وغنية بفيتامين A وB6 والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

وهي أيضًا مصدر جيد للبيتا كاروتين الضروري لصحة العينين.

4. الفراولة:

يمنحك كوب واحد من الفراولة 119 ملغ من فيتامين C، أي أكثر مما تحتاجه يوميًا، وتشتهر الفراولة بمحتواها العالي من مضادات الاكسدة، خاصة الانثوسيانين ، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهاب والسرطان.

5. الفلفل الحار:

يُعد الفلفل الحار الأحمر والأخضر من المصادر الغنية بفيتامين C، وكوب من الفلفل الأخضر يحتوي على 109 ملغ (121% من الاحتياج اليومي)، بينما يحتوي كوب من الفلفل الأحمر على 65 ملغ (72% من الاحتياج اليومي)، كما أنه غني بالمغنيسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات A وB وE.

6. البابايا:

يوفر كوب من البابايا 88 ملغ من فيتامين C (98% من الاحتياج اليومي)، وتتميز بخصائصها المضادة للالتهاب والأكسدة، وتساعد في التئام الجروح وتأخير الشيخوخة وهي غنية بالألياف والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

7. البروكلي:

يحتوي كوب من البروكلى المفروم على 81.2 ملغ من فيتامين C (90% من الاحتياج اليومي)، ويرتبط البروكلي بالعديد من الفوائد الصحية بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات.

8. الأناناس:

يوفر كوب من الأناناس 78.9 ملج من فيتامين C (87% من الاحتياج اليومي)، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، كما يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على تحسين الهضم.

9. الكيوي:

يحتوي كوب من الكيوى على 74.7 ملج من فيتامين C (83% من الاحتياج اليومي)، وقد ثبت أنّ للكيوي خصائص مضادة للالتهاب والسرطان والسكري.

10. كرنب بروكسل (الملفوف الصغير)

يوفر نصف كوب من كرنب بروكسل48 ملغ من فيتامين C، وهو ما يغطي أكثر من نصف احتياجاتك اليومية، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين K المهم لصحة العظام وتخثر الدم، إضافة إلى ألياف تدعم صحة الجهاز الهضمي.

موقع DailyMedicalinfo