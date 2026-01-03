قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
المرضى بمستشفي الكرنك لمدبولي: "الخدمة الطبية مية مية.. والأقسام عشرة على عشرة"

  حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مستشفى الكرنك الدولي بالاقصر، على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك من خلال إجراء حوارات ودية مع عدد من المرضى بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

وخلال تفقد رئيس الوزراء لقسم علاج الأورام، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارا وديا مع عدد من المرضى الذين يتم تجهيزهم لإجراء جلسة علاج بالكيماوي، واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم في هذا القسم، وعن الفترة التي يتلقون فيها جلسات بهذا العلاج.

وأوضح أحد المرضى من كبار السن أنه يتلقى العلاج منذ ما يقرب من العام، وأن مستوى الرعاية الصحية والعلاجية عالية للغاية وملموسة، قائلا: "الخدمة الطبية مية مية.. وكل الأقسام اللي اتعالجت فيها عشرة على عشرة".

وفي قسم حضانات الأطفال، تعرف رئيس مجلس الوزراء على مستوى توافر الحضانات للأطفال بالمحافظة، حيث أوضح الدكتور أحمد السبكي أنه يتم توفير حضانات لجميع الأطفال الذين يحتاجونها على مستوى المحافظة، ولا توجد قوائم انتظار نهائيا في هذا القسم.

وأشار السبكي، إلى أنه يتم متابعة الحالات من خلال توافر أجهزة" آي باد"، للتعرف على التاريخ المرضي ومتابعة الحالة المرضية للأطفال.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة فندقية يتواجد فيها سائح إنجليزي الجنسية، وأجرى حوارا وديا معه، مرحبا به في مصر وفي مدينة الأقصر تحديدا، ثم استفسر منه عن مستوى الخدمة المقدمة له، فأوضح المريض أنه يتلقى علاجا فندقيا رفيع المستوى.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بتوافر أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات وجميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتقديم خدمة صحية بجودة عالية للمواطنين في الأقصر، والمترددين عليها من محافظات الصعيد الأخرى، وخاصة أنه يتردد على هذه المنشآت الصحية المئات من المرضى الأجانب، باعتبار محافظة سياحية بالدرجة الأولى، وهو ما يلزمنا مراعاة ذلك أيضا.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد السبكي أنه يتم بالفعل الحرص على رفع مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية بصورة كبيرة وفقا لأعلى المعايير العالمية في مختلف التخصصات، كما أن المرضى يتكلفون مقابلا ماديا زهيدا للغاية نظير الخدمات المقدمة لهم، مستشهدا بمثال إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه، لكن عائلة الطفلة قامت بدفع 428 جنيها فقط.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الدولة تتكلف بجميع نفقات الكشف والفحوصات على المرضى، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للمرضى المترددين على مستشفيات التأمين الصحي الشامل، ولا يدفع المنتفعون سوى نسبة 10% فقط مهما تكلفت العمليات الجراحية، أو أي نوع من العلاج.

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

