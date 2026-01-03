بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

تتجه المملكة المتحدة بخطوات متسارعة نحو تبني تقنيات القيادة الذاتية، في إطار مساعي حكومية لتحديث منظومة النقل ودعم الابتكار التكنولوجي، وجاء هذا التوجه بعد إعلان الحكومة البريطانية، في يونيو الماضي، تسريع الإجراءات التنظيمية التي تتيح استخدام المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.

وفي هذا السياق، كشفت السلطات البريطانية عن خطط للسماح بتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة ضمن نطاقات وتجارب محدودة، اعتبارا من ربيع عام 2026، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى خدمات النقل داخل المدن الكبرى.

وتستعد شركتا أوبر وليفت للدخول بقوة في هذه التجارب داخل السوق البريطانية، عبر شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا الصيني بايدو، ما يعزز من موقع لندن كإحدى أبرز الساحات العالمية لاختبار وتطوير حلول التنقل الذكي.

وأكدت شركة بايدو أن خدماتها للقيادة الذاتية تحت اسم Apollo Go ستبدأ العمل في العاصمة البريطانية خلال العام المقبل، عبر منصتي أوبر وليفت، وذلك فور استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة.

ومن جانبها، أوضحت شركة ليفت أن المرحلة الأولى ستشمل اختبار أسطول محدود يضم عشرات المركبات ذاتية القيادة خلال عام 2026، على أن يتم التوسع تدريجي لاحقا ليشمل مئات السيارات، في حال نجاح التجارب وتحقيق معايير السلامة المطلوبة.

وتعكس هذه الخطوة التوسع العالمي المتزايد لشركة بايدو في مجال القيادة الذاتية، حيث تشير بيانات الشركة إلى أن خدمات Apollo Go تعمل حاليا في 22 مدينة حول العالم، وتنفذ أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيا، في منافسة مباشرة مع شركات صينية أخرى، إلى جانب لاعبين غربيين بارزين مثل Waymo التابعة لمجموعة ألفابت.

وتنسجم هذه التطورات مع رؤية لندن للنقل الآمن المعروفة باسم Vision Zero، التي تهدف إلى القضاء على الوفيات والإصابات الخطيرة في قطاع النقل بحلول عام 2041، مع اعتبار تقنيات القيادة الذاتية أحد الحلول المحورية لتحقيق هذا الهدف.