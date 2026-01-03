قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
بالصور

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
كريم عاطف

تتجه المملكة المتحدة بخطوات متسارعة نحو تبني تقنيات القيادة الذاتية، في إطار مساعي حكومية لتحديث منظومة النقل ودعم الابتكار التكنولوجي، وجاء هذا التوجه بعد إعلان الحكومة البريطانية، في يونيو الماضي، تسريع الإجراءات التنظيمية التي تتيح استخدام المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة.

وفي هذا السياق، كشفت السلطات البريطانية عن خطط للسماح بتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة ضمن نطاقات وتجارب محدودة، اعتبارا من ربيع عام 2026، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى خدمات النقل داخل المدن الكبرى.

وتستعد شركتا أوبر وليفت للدخول بقوة في هذه التجارب داخل السوق البريطانية، عبر شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا الصيني بايدو، ما يعزز من موقع لندن كإحدى أبرز الساحات العالمية لاختبار وتطوير حلول التنقل الذكي.

وأكدت شركة بايدو أن خدماتها للقيادة الذاتية تحت اسم Apollo Go ستبدأ العمل في العاصمة البريطانية خلال العام المقبل، عبر منصتي أوبر وليفت، وذلك فور استكمال المتطلبات والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة.

ومن جانبها، أوضحت شركة ليفت أن المرحلة الأولى ستشمل اختبار أسطول محدود يضم عشرات المركبات ذاتية القيادة خلال عام 2026، على أن يتم التوسع تدريجي لاحقا ليشمل مئات السيارات، في حال نجاح التجارب وتحقيق معايير السلامة المطلوبة.

وتعكس هذه الخطوة التوسع العالمي المتزايد لشركة بايدو في مجال القيادة الذاتية، حيث تشير بيانات الشركة إلى أن خدمات Apollo Go تعمل حاليا في 22 مدينة حول العالم، وتنفذ أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيا، في منافسة مباشرة مع شركات صينية أخرى، إلى جانب لاعبين غربيين بارزين مثل Waymo التابعة لمجموعة ألفابت.

وتنسجم هذه التطورات مع رؤية لندن للنقل الآمن المعروفة باسم Vision Zero، التي تهدف إلى القضاء على الوفيات والإصابات الخطيرة في قطاع النقل بحلول عام 2041، مع اعتبار تقنيات القيادة الذاتية أحد الحلول المحورية لتحقيق هذا الهدف.

المملكة المتحدة القيادة الذاتية الحكومة البريطانية المركبات ذاتية القيادة سيارات الأجرة ذاتية القيادة أوبر وليفت

