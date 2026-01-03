لو عضك كلب ضال.. خطوات عاجلة لإنقاذ حياتك وتجنبهم

أزمة متفاقمة تهدد حياة المواطنين .. هكذا انتشار الكلاب الضالة في شوارع مصر فأصبحت الظاهرة ليست مجرد مشهد عابر في ظل تزايد أعدادها بشكل لافت داخل الأحياء السكنية والطرق العامة ، حيثُ وصل عددها إلى 11 مليون كلب ضال فى مصر.

وتستعرض “صدى البلد” أبرز الإرشادات والنصائح التي تساعد المواطنين على تجنب مخاطر الكلاب الضالة، سواء أثناء السير في الشوارع أو عند التعرض لهجوم مفاجئ.



نصائح لتجنب هجوم الكلاب الضالة:



تجنب الاقتراب من الجراء (الكلاب الصغيرة)، إذ تميل الأم للهجوم دفاعًا عن صغارها ظنًا بوجود خطر عليهم.



في حال مواجهة كلب عدائي، يُنصح بالثبات في المكان وعدم الجري، حيث غالبًا ما يبتعد الكلب.



عدم الاقتراب بشكل مباشر أو مفاجئ من أي كلب غير مألوف.



السير بجانب الكلب بهدوء دون استفزازه أو الجري بجواره.



تجنب الاقتراب من الكلاب النائمة، لأن إيقاظها المفاجئ قد يدفعها للهجوم.



توعية الأطفال بشكل مستمر بعدم إلقاء الحجارة أو مضايقة الكلاب في الشوارع.



في حال التعرض للعقر:



غسل موضع العضة جيدًا بالماء والصابون تحت مياه جارية، وتكرار ذلك 3 مرات يوميًا.



الاستمرار في تنظيف الجرح لمدة لا تقل عن 10 دقائق في كل مرة.



الاتصال فورًا بالخط الساخن 105 لمعرفة أقرب وحدة صحية أو مستشفى يتوافر بها مصل السعار، ويتم صرفه مجانًا.