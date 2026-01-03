مدبولي يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محطة رفع صرف صحي الرياينة بمحافظة الأقصر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وكان قد سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية لشباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وسلم مدبولي ١١ وحدة سكنية كالتالي: فاطمة الشاطر والطيري محمود و محمد شعبان و عبد المسيح عياد ويوسف عبد الله وشحاتة الازرق يوسف محمد حسن و عبد الحارث فهمي و مريم ادورد و جملات حسن.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نموذج لوحدة سكنية بمساكن شباب الطود بمحافظة الأقصر.

ورافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع الإسكان والذي يتضمن ٢٠ عمارة سكنية كل عمارة تحتوي علي ٢٠ وحدة سكنية بالمدينة،حيث تم الانتهاء من ٥ عمارات وتم تسليمهم ٩-٩- ٢٠٢٥ وجاري تسليم ٥ عمارات .

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أنه سيتم الانتهاء من ٣٠٠ وحدة بنهاية الشهر الجاري

واستمع مدبولي لشرح حول مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة حيث تصل مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب الي ٧٧ مشروع منهم ٣٥ مشروع مياه شرب وصرف صحي بمبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من ٢١ مشروع بالميادرة .

وتصل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمبادرة حياة كريمة لـ ٢٦ قرية بمركز ارمنت واسنا بالمحافظة .



