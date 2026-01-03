قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بالأقصر

رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محطة رفع صرف صحي الرياينة بمحافظة الأقصر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 
 

وكان قد سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من الوحدات السكنية لشباب مدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وسلم مدبولي ١١ وحدة سكنية كالتالي: فاطمة الشاطر والطيري محمود و محمد شعبان و عبد المسيح عياد ويوسف عبد الله وشحاتة الازرق يوسف محمد حسن و عبد الحارث فهمي و مريم ادورد و جملات حسن.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نموذج لوحدة سكنية بمساكن شباب الطود بمحافظة الأقصر.

ورافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر وعدد من المسئولين. 
واستمع مدبولي لشرح حول مشروع الإسكان والذي يتضمن ٢٠ عمارة سكنية كل عمارة تحتوي علي ٢٠ وحدة سكنية بالمدينة،حيث تم الانتهاء من ٥ عمارات وتم تسليمهم ٩-٩- ٢٠٢٥ وجاري تسليم ٥ عمارات .

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر أنه سيتم الانتهاء من ٣٠٠ وحدة بنهاية الشهر الجاري

واستمع مدبولي لشرح حول مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة حيث تصل مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب الي ٧٧ مشروع منهم ٣٥ مشروع مياه شرب وصرف صحي بمبادرة حياة كريمة تم الانتهاء من ٢١ مشروع بالميادرة .

وتصل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بمبادرة حياة كريمة لـ ٢٦ قرية بمركز ارمنت واسنا بالمحافظة .

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
تموين الشرقية
بطاريات السيارات الكهربائية
