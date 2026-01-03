قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
آية التيجي

يحذر أطباء وخبراء صحة، من تناول بعض الأدوية مع العصائر المحلاة بالسكر، مؤكدين أن هذا السلوك الشائع قد يؤثر على امتصاص الدواء، يقلل من فعاليته، أو يزيد من آثاره الجانبية دون أن يشعر المريض.

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

وتشير الدراسات، إلى أن السكر المرتفع في العصائر المحلاة يمكن أن يتداخل مع طريقة عمل بعض الأدوية داخل الجسم، خاصة لدى مرضى السكري، القلب، وضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع Verywell Health، ومن أبرزها :
 

- أدوية السكري:
تناول أدوية خفض السكر في الدم مع العصائر المحلاة قد يؤدي إلى:
ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم
صعوبة التحكم في مستويات الجلوكوز
تقليل فعالية العلاج على المدى القصير

- أدوية ضغط الدم:
تشير التقارير  الطبية، إلى أن السكر الزائد قد يؤثر على استجابة الجسم لأدوية الضغط، وقد يُسبب:
اضطرابًا في ضغط الدم
احتباس السوائل
إجهاد القلب والأوعية الدموية

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

- أدوية الكوليسترول (الستاتين):
وتؤثر العصائر المحلاة على عملية أيض أدوية الكوليسترول في الكبد، مما قد يقلل من فعاليتها أو يزيد من خطر الآثار الجانبية عند بعض المرضى.

- أدوية القلب:
يحذر خبراء من تناول أدوية تنظيم ضربات القلب أو موسعات الأوعية مع العصائر الغنية بالسكر، حيث قد يؤدي ذلك إلى:
زيادة معدل ضربات القلب
ارتفاع ضغط الدم
خلل في توازن السوائل بالجسم

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

- أدوية السعال ونزلات البرد:
تحتوي بعض أدوية السعال بالفعل على سكريات مضافة، وعند تناولها مع عصائر محلاة قد يؤدي ذلك إلى:
زيادة الحمل السكري على الجسم
تفاقم أعراض مرضى السكري
زيادة الشعور بالخمول والعطش

- بعض المضادات الحيوية:
ويؤثر السكر الزائد على امتصاص بعض أنواع المضادات الحيوية، كما قد يساهم في:
اضطرابات بالجهاز الهضمي
تقليل كفاءة الدواء في مقاومة العدوى

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

لماذا يُفضل الماء؟

وأكد خبراء الصحة، بأن الماء هو الخيار الأفضل لتناول الأدوية، لأنه لا يتداخل مع امتصاص الدواء أو طريقة عمله، بعكس العصائر المحلاة والمشروبات السكرية.

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

نصيحة طبية مهمة عند تناول الدواء

وشدد خبراء الصحة على ضرورة:
ـ قراءة النشرة الداخلية للدواء

ـ استشارة الطبيب أو الصيدلي

ـ تجنب تناول الأدوية مع أي مشروبات محلاة بالسكر دون استشارة

الأدوية والعصائر المحلاة أدوية لا تؤخذ مع العصير التداخلات الدوائية أدوية السكري أدوية الضغط أدوية القلب أدوية الكوليسترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته

من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد