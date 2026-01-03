أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

يحذر أطباء وخبراء صحة، من تناول بعض الأدوية مع العصائر المحلاة بالسكر، مؤكدين أن هذا السلوك الشائع قد يؤثر على امتصاص الدواء، يقلل من فعاليته، أو يزيد من آثاره الجانبية دون أن يشعر المريض.

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

وتشير الدراسات، إلى أن السكر المرتفع في العصائر المحلاة يمكن أن يتداخل مع طريقة عمل بعض الأدوية داخل الجسم، خاصة لدى مرضى السكري، القلب، وضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع Verywell Health، ومن أبرزها :



- أدوية السكري:

تناول أدوية خفض السكر في الدم مع العصائر المحلاة قد يؤدي إلى:

ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم

صعوبة التحكم في مستويات الجلوكوز

تقليل فعالية العلاج على المدى القصير

- أدوية ضغط الدم:

تشير التقارير الطبية، إلى أن السكر الزائد قد يؤثر على استجابة الجسم لأدوية الضغط، وقد يُسبب:

اضطرابًا في ضغط الدم

احتباس السوائل

إجهاد القلب والأوعية الدموية

- أدوية الكوليسترول (الستاتين):

وتؤثر العصائر المحلاة على عملية أيض أدوية الكوليسترول في الكبد، مما قد يقلل من فعاليتها أو يزيد من خطر الآثار الجانبية عند بعض المرضى.

- أدوية القلب:

يحذر خبراء من تناول أدوية تنظيم ضربات القلب أو موسعات الأوعية مع العصائر الغنية بالسكر، حيث قد يؤدي ذلك إلى:

زيادة معدل ضربات القلب

ارتفاع ضغط الدم

خلل في توازن السوائل بالجسم

- أدوية السعال ونزلات البرد:

تحتوي بعض أدوية السعال بالفعل على سكريات مضافة، وعند تناولها مع عصائر محلاة قد يؤدي ذلك إلى:

زيادة الحمل السكري على الجسم

تفاقم أعراض مرضى السكري

زيادة الشعور بالخمول والعطش

- بعض المضادات الحيوية:

ويؤثر السكر الزائد على امتصاص بعض أنواع المضادات الحيوية، كما قد يساهم في:

اضطرابات بالجهاز الهضمي

تقليل كفاءة الدواء في مقاومة العدوى

لماذا يُفضل الماء؟

وأكد خبراء الصحة، بأن الماء هو الخيار الأفضل لتناول الأدوية، لأنه لا يتداخل مع امتصاص الدواء أو طريقة عمله، بعكس العصائر المحلاة والمشروبات السكرية.

نصيحة طبية مهمة عند تناول الدواء

وشدد خبراء الصحة على ضرورة:

ـ قراءة النشرة الداخلية للدواء

ـ استشارة الطبيب أو الصيدلي

ـ تجنب تناول الأدوية مع أي مشروبات محلاة بالسكر دون استشارة