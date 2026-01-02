قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

آية التيجي

أصدرت الجهات الرسمية في الأردن تحذيرًا عاجلًا للمواطنين من استخدام مدافئ الغاز المعروفة باسم «الشموسة» داخل المنازل، وذلك عقب تسجيل حالات وفاة واختناق نتيجة تسرب الغاز، خاصة خلال موجات الطقس البارد التي تشهد زيادة في الاعتماد على وسائل التدفئة.

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

وأكدت الجهات المعنية أن عددًا من الحوادث المؤسفة وقعت خلال الأيام الماضية بسبب الاحتراق غير الكامل للغاز داخل المدافئ، ما أدى إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون شديد السمية، والذي يُعد من أخطر أسباب الاختناق داخل الأماكن المغلقة.
 

وأوضحت التحذيرات الرسمية أن خطورة هذه المدافئ ترجع إلى:
استخدامها داخل غرف مغلقة دون تهوية كافية
تسرب الغاز أو سوء توصيل الخرطوم

ويعتبر الاحتراق غير الكامل للغاز وترك المدفأة تعمل أثناء النوم هي عوامل قد تؤدي إلى تراكم غاز أول أكسيد الكربون، الذي لا لون له ولا رائحة، ويتسبب في فقدان الوعي ثم الوفاة في وقت قصير.

دعوة رسمية لوقف الاستخدام

ودعت الجهات الأمنية المواطنين إلى:
ـ التوقف الفوري عن استخدام مدافئ الشموسة داخل المنازل
ـ التأكد من سلامة جميع وسائل التدفئة
ـ عدم تشغيل أي مدفأة غاز أثناء النوم
ـ توفير تهوية مستمرة عند استخدام وسائل التدفئة

ـ الإسراع بطلب الإسعاف في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة أو الصداع أو الغثيان

تحذير متكرر مع كل شتاء

ويأتي هذا التحذير في ظل تكرار حوادث الاختناق سنويًا خلال فصل الشتاء، حيث تشدد السلطات الأردنية على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة المنزلية، لتجنب وقوع وفيات جديدة بسبب التدفئة غير الآمنة.

وأكدت الجهات المختصة أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، داعية إلى استبدال المدافئ غير الآمنة بوسائل تدفئة مطابقة لمعايير السلامة.

بالصور

