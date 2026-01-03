قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تأملات الميلاد للقمص بنيامين إبراهيم في كنيسة المعادي

القمص بنيامين إبراهيم
القمص بنيامين إبراهيم
ميرنا رزق

احتفل الأب القمص بنيامين إبراهيم راعى كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادى الجديدة بصدور كتاب جديد "ما أروعه يسوع .. تأملات في الميلاد"، والذي يقع في ٥٦ صفحة من القطع المتوسط. 

تأملات في الميلاد 

وقدم الكتاب نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وتوابعها.
وأكد نيافة الأنبا دانيال - في مقدمة الكتاب - أن ميلاد ربنا يسوع المسيح حدث كبير انتظرته البشرية أكثر من ٥ آلاف عام، ونحن وجدنا في العهد الجديد أكثر المستفيدين من تجسد ابن الله الذي ولد لأجل خلاصنا، ومن هذا المنطق كانت تأملات الكتاب في أحداث وشخصيات الميلاد، حيث سار بنا حتى أوصلنا إلى ميلادنا نحن المؤمنين في الكنيسة بالمسيح يسوع.

ويطرح القمص بنيامين إبراهيم من خلال أربعة فصول القصة الكاملة لميلاد السيد المسيح، متأملا في الآية الأشهر المرتبطة بأحداث الميلاد " المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة"، كما استعرض أيضا الهدايا التى قدمها المجوس، الذهب واللبان والمر، إلى جانب استعراض عدد من الشهادات الخاصة بالميلاد، شهادة الروح القدس والضمير والسماء والأنبياء، والمؤرخ الإلهي. 

كما ربط القمص بنيامين إبراهيم في فصل كامل بين يسوع وبين المن السماوى، متحدثا عن ختان الطفل المولود، ودخول المسيح إلى الهيكل، إلى جانب تخصيص فصل آخر عن يسوع ابن الانسان، وآخر بعنوان سر التقوى، منوها إلى العلاقة المتميزة والشعار الملكي الذي تعرف به الرعاة على ملك المجد، مؤكدا أن يسوع وحده هو الذي أمكنه أن يأخذ أسقامنا ويحمل أمراضنا، لذلك كانت طاعة المسيح طاعة مطلقة من المزود إلى الصليب وفي ذلك كان منبعا للسرور لقلب الآب، فهو بالفعل إنسان طائع كامل، وهو ما ينبغى أن نكون عليه جميعنا.

وفي الفصل الأخير يؤكد القمص بنيامين إبراهيم أن يسوع أتخذ طبيعتنا لنتعرف على صفات يسوع الإلهية وحياته عندما حل بيننا، وأن ملك المجد صار طفلا في بيت لحم، فهل سمحت لحياتى البشرية الشخصية أن تكون بيت لحم.

القمص بنيامين إبراهيم الأنبا دانيال مطران المعادى وتوابعها ميلاد

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

يائير لابيد

بعد اعتقال مادورو.. رسالة غامضة من زعيم المعارضة الإسرائيلية لإيران

كير ستارمر- رئيس الوزراء البريطاني

بريطانيا تنفي المشاركة في العملية العسكرية على فنزويلا

أرشيفية

البرلمان الأوروبي يمتنع عن التعليق على الأحداث في فنزويلا

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد