الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
افتتاح غرفة عمليات جديدة بمستشفى "مبرة مصر القديمة"

عبدالصمد ماهر

في إطار جهود تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، شهدت مستشفى مبرة مصر القديمة، التابعة للمؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، مراسم افتتاح غرفة العمليات الجديدة التي تم تجهيزها بتبرع سخي من الأستاذة الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، والدكتورة إنجي منصور.

كان في استقبال سيادتهما وفد من قيادات المؤسسة العلاجية والمستشفى، ضم كلاً من:الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية.

الدكتور هاني إمبابي، مدير الخدمات الطبية بالمؤسسة العلاجية.

الدكتور خالد لاشين، مدير عام مستشفى مبرة مصر القديمة.

الدكتورة آلاء مصطفى، نائب مدير المستشفى.

 دعم خطة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية


وفي السياق ذاته أعرب الأستاذ الدكتور محمد شقوير رئيس المؤسسه العلاجية عن بالغ تقديره لهذه المبادرة الكريمة من الدكتورة نوال الدجوي، مؤكداً أن هذا التبرع يمثل نموذجاً مشرفاً للمسؤولية المجتمعية، ويسهم بشكل مباشر في دعم خطة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتقليل قوائم الانتظار.

وأشار  الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، أنه فخور بافتتاح التوسعات الجديدة بمستشفى مبرة مصر القديمة، قائلاً:

"إن ما شهدناه اليوم من افتتاح لغرفة العمليات الجديدة، المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، ليس مجرد إضافة تقنية للمستشفى، بل هو تجسيد حي لأرقى صور التكافل المجتمعي والتعاون المثمر بين الرموز الوطنية المخلصة ومؤسسات الدولة الصحية."

وأضاف سيادته: "نثمن غاليًا المبادرة الكريمة للأستاذة الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة إنجي منصور، اللتين لم تتوانيا عن تقديم الدعم الكامل لتطوير هذا الصرح الطبي العريق. إن هذا التبرع السخي يساهم بشكل مباشر في تنفيذ استراتيجية المؤسسة العلاجية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقليص قوائم الانتظار، وضمان حصول المريض المصري على رعاية صحية تليق به.

واختتم الدكتور شقوير تصريحه مؤكدًا: "إن باب المؤسسة العلاجية مفتوح دائمًا لكل يد تمتد بالبناء والتطوير، ونحن ملتزمون باستمرار مسيرة التحديث في كافة مستشفياتنا، مسترشدين بتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان للوصول بالمنظومة الصحية في مصر إلى أعلى مستوياتها العالمية."

من جانبه، أوضح الدكتور خالد لاشين، مدير عام المستشفى، أن غرفة العمليات الجديدة تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير الطبية العالمية، لتكون إضافة قوية للبنية التحتية للمستشفى، وتعزز من قدرتها على استيعاب العمليات الجراحية المعقدة.


وعقب الافتتاح، أجرت الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة إنجي منصور جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى، أشادتا خلالها بمستوى التفاني والانضباط من الطاقم الطبي والإداري، معربتين عن سعادتهما بالمساهمة في هذا الصرح الطبي العريق الذي يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس تضافر الجهود بين الشخصيات العامة والمؤسسات الطبية الحكومية، بهدف الارتقاء بالخدمة الصحية في مصر وتحقيق رؤية مصر المستدامة في القطاع الصحي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

