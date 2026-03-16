الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 78 ألف سلة غذائية ومستلزمات شتوية عبر قافلة «زاد العزة» 157

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 157، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 157، أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 78,600 سلة غذائية، نحو 65 طنًا دقيق، نحو 7,400 طنًا مواد إغاثية ومستلزمات عناية شخصية، أكثر من 1,140 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

كما واصل الهلال الأحمر المصري، الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت ملابس شتوية، بطاطين، خيام لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.