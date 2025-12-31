قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
بوتين في خطاب رأس السنة: روسيا ستنتصر على أوكرانيا
مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية القريبة من الكنائس

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وقياداتها، ومديري المديريات الصحية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

ووجه الوزير بزيادة أعداد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل الخطوط الساخنة للطوارئ (137 و16474)، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها والأكسجين، مع المتابعة اللحظية من غرفة التحكم الرئيسية.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة

كما أكد رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية القريبة من الكنائس التي تقيم قداس عيد الميلاد، والمتنزهات والحدائق المتوقع تجمعات كبرى بها، مع تحديد المسافات التقديرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير راجع سير عمل محاور خطة التأمين الطبي (العلاجية والإسعافية والوقائية)، وحل أي تحديات فورًا، مع تفعيل خطة الأزمات وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية، والتنسيق مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن خطة تمركزات سيارات الإسعاف تشمل 1772 سيارة، موزعة كالتالي: 304 سيارات للأماكن العامة والمنتزهات والحدائق، و414 لتأمين الكنائس، و1054 لتأمين الطرق، إضافة إلى 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري واحد.

وأضاف أن الوزير شدد على تكثيف خدمات التوعية والتثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، وتفعيل المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية المتنقلة في الأماكن العامة (الحدائق والنوادي والمولات ومحطات المترو والقطارات)، مع رفع تقارير دورية عن رضا المواطنين عن الخدمات من خلال إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية.

تكثيف الحملات التفتيشية الميدانية

كما وجه الوزير إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لرصد المنشآت غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية، لوضع خطة موسعة تضمن الانضباط في قطاع المنشآت الطبية.

رئيس الوزراء الطوارئ رأس السنة أعياد الميلاد المجيد وزير الصحة العاصمة الإدارية الجديدة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ترشيحاتنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد