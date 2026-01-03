هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

أعربت الدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، عن فخرها الكبير بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية، بعد التتويج ببرونزيتين في بطولة العالم، خلال أول مشاركة عالمية في تاريخ اللعبة على مستوى الاتحاد.

وقالت هادية حسني، خلال ندوة خاصة نظمها موقع «صدى البلد»، إن البطولة كانت صعبة للغاية، خاصة أنها أقيمت على الملاعب الرملية وليس داخل الصالات المغلقة كما اعتاد اللاعبون، مشيرة إلى أن طبيعة المنافسات فرضت تحديات بدنية وفنية كبيرة على جميع المنتخبات المشاركة.





وأضافت رئيس اتحاد الريشة الطائرة: “لم نكن نتوقع على الإطلاق أن نحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة لنا ببطولات العالم، لكن اللاعبات واللاعبين قدموا مجهودًا استثنائيًا، واستحقوا التتويج بميداليتين برونزيتين عن جدارة”.

وأشادت هادية حسني بالروح القتالية للاعبين، مؤكدة أنها حرصت على تحفيزهم قبل السفر، قائلة: “وعدتهم بمكافأة كبيرة قبل البطولة، واللاعبون تعبوا جدًا وقدموا كل ما لديهم داخل الملعب، والجهاز الفني بقيادة الكابتن منير فايز اجتهد بشكل كبير، والنتيجة كانت إنجازًا تاريخيًا نعتز به جميعًا”.

وتطرقت رئيس الاتحاد إلى لحظة التتويج، مؤكدة أن مشاعرها كانت استثنائية، حيث قالت: “في لحظة صعود اللاعبين لمنصة التتويج شعرت أنني أنا من أحصل على الميدالية، وتمنيت أن أكون معهم في هذه اللحظة، إحساسي وقتها لا يوصف، فخر كبير بما تحقق”.

واختتمت هادية حسني تصريحاتها بالتأكيد على أن ما تحقق يمثل بداية قوية لمسيرة الاتحاد، قائلة: “نحن في أول عام لنا داخل مجلس إدارة الاتحاد، ولم نكن نتخيل أن نحصد ميداليتين في بطولة عالمية بهذا الشكل، ما حدث يمنحنا دافعًا قويًا لمواصلة العمل وبناء منتخب قادر على المنافسة عالميًا خلال الفترة المقبلة”.

