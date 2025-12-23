بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton

نظم موقع صدى البلد ندوة تكريم خاصة للاتحاد المصري للريشة الطائرة ومنتخب مصر للريشة الهوائية (Air Badminton)، احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بحصد ميداليتين برونزيتين في بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، والتي أقيمت مؤخرًا في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للنجاحات المتتالية التي حققها المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها التتويج بالميدالية العالمية الأولى في تاريخ اللعبة، إلى جانب الفوز بلقب بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الريشة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وشهدت ندوة التكريم حضور جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين شاركوا في بطولة كأس العالم، حيث ضمت قائمة السيدات كلًا من:

عاليا عمرو الغندور، فاطمة محمد ربيع، لجين أشرف، ندى شريف محمد،

بينما مثل قائمة الرجال كل من:

أحمد علي البهنساوي، محمود منتصر محمود، عبد الرحمن مجدي عبد الستار، علي أشرف محمود.

كما حضر التكريم الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والكابتن منة الله الطناني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة بعثة المنتخب في بطولة كأس العالم، إلى جانب الكابتن منير فايز المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الهوائية، الذي قاد المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأكدت الدكتورة هادية حسني خلال ندوة التكريم أن ما تحقق هو نتاج عمل مؤسسي وخطة تطوير طويلة المدى تستهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، مع منح الاهتمام الأكبر لنسخة الريشة الهوائية باعتبارها إحدى الألعاب الحديثة التي تحظى بدعم دولي وفرص مشاركة واسعة في البطولات الكبرى.

وأشادت رئيس الاتحاد بالمستوى الفني والالتزام الكبير من اللاعبين واللاعبات، مؤكدة أن الاتحاد يضع نصب عينيه مواصلة المنافسة القارية والعالمية، والمشاركة في البطولات المؤهلة للألعاب العالمية والشبابية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الكابتن منير فايز المدير الفني للمنتخب عن سعادته بالتكريم، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية في كأس العالم، ونجحوا في تمثيل مصر بشكل مشرف أمام منتخبات لها باع طويل في اللعبة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تثبيت هذا المستوى والبناء عليه.

كما أكدت الكابتن منة الله الطناني أن برونزية كأس العالم تمثل نقطة انطلاق جديدة للريشة الهوائية المصرية، خاصة في ظل المشاركة المستمرة في البطولات الدولية ودورات الألعاب الإفريقية للشباب، التي تمثل بوابة مهمة نحو المنافسات العالمية.

ويعد إنجاز برونزية كأس العالم للريشة الهوائية، إلى جانب لقب بطولة إفريقيا، تأكيدًا على أن منتخب مصر بات قوة صاعدة في اللعبة، وقادرًا على المنافسة في المحافل الدولية، في ظل دعم الاتحاد، والعمل الفني المنظم، والطموحات الكبيرة لجيل جديد من اللاعبين.

