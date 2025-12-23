قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton

صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة
صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة
محمد سمير

نظم موقع صدى البلد ندوة تكريم خاصة للاتحاد المصري للريشة الطائرة ومنتخب مصر للريشة الهوائية (Air Badminton)، احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بحصد ميداليتين برونزيتين في بطولة كأس العالم للريشة الهوائية، والتي أقيمت مؤخرًا في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للنجاحات المتتالية التي حققها المنتخب المصري خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها التتويج بالميدالية العالمية الأولى في تاريخ اللعبة، إلى جانب الفوز بلقب بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الريشة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وشهدت ندوة التكريم حضور جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين شاركوا في بطولة كأس العالم، حيث ضمت قائمة السيدات كلًا من:
عاليا عمرو الغندور، فاطمة محمد ربيع، لجين أشرف، ندى شريف محمد،
بينما مثل قائمة الرجال كل من:
أحمد علي البهنساوي، محمود منتصر محمود، عبد الرحمن مجدي عبد الستار، علي أشرف محمود.

كما حضر التكريم الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، والكابتن منة الله الطناني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة بعثة المنتخب في بطولة كأس العالم، إلى جانب الكابتن منير فايز المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الهوائية، الذي قاد المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأكدت الدكتورة هادية حسني خلال ندوة التكريم أن ما تحقق هو نتاج عمل مؤسسي وخطة تطوير طويلة المدى تستهدف نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، مع منح الاهتمام الأكبر لنسخة الريشة الهوائية باعتبارها إحدى الألعاب الحديثة التي تحظى بدعم دولي وفرص مشاركة واسعة في البطولات الكبرى.

وأشادت رئيس الاتحاد بالمستوى الفني والالتزام الكبير من اللاعبين واللاعبات، مؤكدة أن الاتحاد يضع نصب عينيه مواصلة المنافسة القارية والعالمية، والمشاركة في البطولات المؤهلة للألعاب العالمية والشبابية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الكابتن منير فايز المدير الفني للمنتخب عن سعادته بالتكريم، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا بطولة استثنائية في كأس العالم، ونجحوا في تمثيل مصر بشكل مشرف أمام منتخبات لها باع طويل في اللعبة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تثبيت هذا المستوى والبناء عليه.

كما أكدت الكابتن منة الله الطناني أن برونزية كأس العالم تمثل نقطة انطلاق جديدة للريشة الهوائية المصرية، خاصة في ظل المشاركة المستمرة في البطولات الدولية ودورات الألعاب الإفريقية للشباب، التي تمثل بوابة مهمة نحو المنافسات العالمية.

ويعد إنجاز برونزية كأس العالم للريشة الهوائية، إلى جانب لقب بطولة إفريقيا، تأكيدًا على أن منتخب مصر بات قوة صاعدة في اللعبة، وقادرًا على المنافسة في المحافل الدولية، في ظل دعم الاتحاد، والعمل الفني المنظم، والطموحات الكبيرة لجيل جديد من اللاعبين.
 

Air Badminton منتخب مصر للريشة الهوائية ميداليتين برونزيتين كأس العالم للريشة الهوائية بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المنتخب المصري هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد